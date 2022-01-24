ВТБ: сибиряки увеличили втрое траты за рубежом в новогодние каникулы

За первую неделю новогодних каникул клиенты ВТБ, проживающие в Сибирском федеральном округе, потратили за рубежом на туристические цели около 65 млн рублей. Это в 3,2 раза превышает расходы за границей 31 декабря 2020 года и 1−7 января 2021. Количество транзакций выросло в 2,6 раза, а в топ самых популярных направлений для отдыха вошли ОАЭ, тропические острова и Таиланд.

Объединенные Арабские Эмираты второй год подряд занимают первое место в списке самых популярных среди сибиряков направлений отдыха во время зимних каникул по обороту карт ВТБ. Здесь клиенты банка потратили в целях туризма более 19 млн рублей — в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте по объему трат жителей СФО расположились тропические островные государства — Мальдивы, Багамы, Сейшелы, Доминикана и Маврикий. Клиенты ВТБ израсходовали здесь на каникулах 10 млн рублей, то есть в 4,3 раза больше, чем в начале прошлого года. На третьем месте оказался частично открытый для российских туристов Таиланд, который поднялся с 17 строчки: в этой стране объем трат по картам вырос в десятки раз и составил 7,6 млн рублей.

В топ-5 стран по обороту вошли Турция (5,7 млн рублей, рост в 2,6 раза — опустилась с 3 места) и Швейцария (около 3 млн рублей, рост в 2 раза, опустилась с 4 места). Далее следуют Испания, Египет, Италия и Венгрия, которая активно принимает российских туристов и взлетела с 56 строчки на девятую. Десятку популярных среди сибиряков направлений замыкает Латинская Америка, поднявшаяся с 44 строчки.

Большая часть расходов сибиряков за границей пришлась на оплату гостиниц: на размещение в отелях за неделю было потрачено 22,5 млн рублей. Еще 18 млн туристы направили на покупки в зарубежных магазинах одежды и обуви, почти 10 млн рублей — на питание в кафе и ресторанах. Оборот по картам ВТБ в заграничных супермаркетах составил около 7 млн рублей, а за экскурсии сибиряки заплатили 3 млн рублей.

В целом по стране в новогодние каникулы клиенты ВТБ потратили за рубежом на туристические цели 1,4 млрд рублей. Это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Количество транзакций выросло в 2,3 раза. Самыми популярными направлениями для отдыха россиян стали ОАЭ, тропические острова и Турция.

«Россияне постепенно восстанавливают интерес к зарубежным поездкам, прежде всего выбирая для путешествий регионы с прямыми рейсами и без карантина для приезжающих. Традиционно в зимние каникулы повышенным спросом среди россиян пользуются теплые страны, и в этом году выросла популярность тропических островов — в том числе благодаря отсутствию ограничительных мер для въезжающих из-за рубежа. В целом наибольшую динамику к прошлому году продемонстрировали страны, которые готовы принимать российских туристов без дополнительных условий: так, в 36 раз увеличились к прошлогодним показателям траты клиентов ВТБ в Армении, в 20 раз — в Грузии, в 5,5 раз — в Египте. Также значительно — почти в четыре раза — повысился интерес к странам Латинской Америки», — комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)