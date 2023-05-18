Второй этап благоустройства стартовал в самом большом парке Барнаула

В парке «Юбилейный» начался второй этап благоустройства в рамках преображения этого городского пространства. На территории парка сделают велобеговую дорожку и новые пешеходные дорожки.

Компания-подрядчик приступила к работам в «Юбилейном» в майские праздники. Сейчас здесь ведутся земляные работы и выполняется снос аварийных деревьев. Взамен будут высажены новые – около 250 штук. Еще почти 500 деревьев и кустов в парке было высажено в рамках благоустройства в 2022 году.

Вопрос преображения парка обсудил на выездной встрече с подрядчиком и представителями общественности заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

В парке «Юбилейный» города Барнаула начался второй этап благоустройства. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Председатель совета парка Любовь Бельдеева отметила, что благодаря президентскому гранту, который выиграла общественная организация «Планета» на благоустройство парка, удалось сплотить всех жителей, которые и так занимались благоустройством «Юбилейного», а уже в 2021 году территория стала победителем голосования по выбору объектов благоустройства и работа по его обновлению перешла на качественно иной уровень.

Парк был запущен в течении 30 лет, поэтому восстановить его за один год невозможно. По проекту реконструкция парка будет проводиться в 4 этапа. Первый уже выполнен. Жители очень довольны тем, как обновляется территория, потому что и работа эта началась по их инициативе. Даже в самые тяжёлые для парка годы люди здесь бегали, гуляли, но парк был очень заброшенный и неухоженный. А теперь, когда появились дорожки, людей гуляет очень много – и мамочки с колясками, и бегуны, и подростки на велосипедах, — подчеркнула Любовь Бельдеева.

В парке «Юбилейный» города Барнаула начался второй этап благоустройства. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, в прошлом году на территории объекта сформировали центральную аллею, сделали пешеходные связи, установили лавочки, урны, освещение и камеры видеонаблюдения.

В этом году в «Юбилейном» будут обустроены велосипедные и беговые дорожки протяженностью 3,6 км, новые пешеходные дорожки, велопарковки, установят лавочки и урны, а также модульный туалет. На вновь благоустроенной территории также появится освещение и видеонаблюдение.

В парке «Юбилейный» города Барнаула начался второй этап благоустройства. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Антон Шеломенцев, в свою очередь, обратил внимание, что «Юбилейный» является самым большим парком краевой столицы, который находится на территории трёх районов города.

Также жители близлежащих районов и в зимний и в летний периоды очень активно занимаются на территории парка различными видами спорта и просто гуляют. Те работы, которые запланированы в этом году, позволят обеспечить более комфортное пребывание и передвижение горожан в парке. Уже в осенний период жители смогут пользоваться обновленными участками парка, — отметил спикер.

В парке «Юбилейный» города Барнаула начался второй этап благоустройства. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также замглавы городской администрации добавил, что всего в Барнауле в 2023 году будет благоустроено сразу три крупных парка: «Центральный», «Юбилейный», «Изумрудный». На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 300 млн рублей.

В этому году мы получили беспрецедентное финансирование на благоустройство наших парковых территорий. Большое спасибо Губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко за весомое софинансирование общественных территорий города, которое выделяется именно из бюджета Алтайского края, — подчеркнул Антон Шеломенцев.

В парке «Юбилейный» города Барнаула начался второй этап благоустройства. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Заместитель главы администрации краевой столицы акцентировал внимание и на том, что в настоящее время парк «Юбилейный» участвует в голосовании за благоустройство общественных территорий на 2024 год.