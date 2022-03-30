30 марта
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Жизнь

Вячеслав Франк: «Главное — нести пользу барнаульцам и работать на благо города»

Сегодня глава города, секретарь Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Франк пообщался с журналистами местных и федеральных изданий в формате пресс-конференции.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Отвечая на вопрос представителя «Вечернего Барнаула» о том, насколько тяжело совмещать две должности — главы города и секретаря городского отделения, — а также о плюсах и минусах совмещения, Вячеслав Франк подчеркнул, что он командный игрок, который использует все возможности для решения проблем родного города.

— Как я и говорил во время конференции Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия»: являясь главой города и неся персональную ответственность за все сферы жизнедеятельности краевой столицы, быть еще и секретарем Барнаульского отделения партии — логично и правильно, особенно в год крупных муниципальных выборов. В «Единой России» мы привыкли работать командой единомышленников, рад, что и в администрации города сложилась команда профессионалов. Я использую любой доступный ресурс, например партийный, для решения проблем родного города, — заявил Вячеслав Франк.

Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула
Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула
Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула
Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула
Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Также глава барнаульских единороссов отметил текущие изменения в партии и главный приоритет в своей деятельности — работать на благо города, подчеркнув, что оценку решениям мэра и выполненным задачам должны давать барнаульцы.

— Структура партии будет меняться. Депутатам нужно больше работать на округах, необходимо оживить работу общественных приёмных. Как пример большей вовлеченности депутатов, которую мы планируем ввести, — формировать бюджет исходя из тех запросов, которые идут от населения. Бюджет станет в действительности народным. При правильной реализации намеченного житель будет понимать: если дорога в этом году не сделана, то будет выполнена в следующем. Нагрузка растет, но оценку своей деятельности на посту секретаря я давать не готов. Для меня главное — нести пользу барнаульцам и работать на благо города. Я несу ответственность за всё, что происходит в нашем общем доме — Барнауле. И оценку этому — моим решениям, выполненным задачам — должны давать барнаульцы, — резюмировал мэр краевой столицы, секретарь Барнаульского отделения «Единой России».

По мнению журналиста ИД «Алтапресс», после избрания в сентябре 2022 года нового созыва Барнаульской городской Думы в краевой столице должны состояться выборы мэра, представителя СМИ интересовало: планирует ли градоначальник вновь возглавить Барнаул.

Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Вячеслав Франк поправил журналиста, отметив, что срок полномочий главы города заканчивается только в 2025 году.

— Поэтому сегодня я собираюсь и дальше продолжать работу. Если будет конкурс, то я готов принимать в нем участие, — заметил Вячеслав Франк.

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