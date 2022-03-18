Вячеслав Перерядов: «Очень важна плановая системная работа исполнительной и представительной власти, благодаря которой город продолжит свое развитие»

Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме, поблагодарил Вячеслава Франка за совместную работу по реализации многих масштабных проектов. По его словам, в Барнауле каждый год строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, преображаются общественно значимые территории.

«Мы сопровождали все масштабные объекты, контролировали ход работ. Депутаты „Единой России“ стали главным связующим звеном между жителями, администрациями районов и города, представителями подрядных организаций. Вместе с общественностью указывали представителям подрядных организаций на недочеты, отслеживали процесс преобразований и обустройства территорий, принимали объекты, брали на себя ответственность за реализацию проектов наравне с исполнительной властью».

Вячеслав Перерядов отметил и другие направления развития города. «Строительная отрасль краевой столицы в минувшем году выглядела достойно», — сказал он. Барнаул вошел в тройку лидеров Сибири по строительству жилья — введено в эксплуатацию порядка 700 тыс. кв. метров. В предыдущие годы вводилось не более 400−500 тыс. кв. метров. Значительный объем работ проведен в жилищно-коммунальной отрасли, решается актуальный вопрос расселения аварийного жилья.

«В период пандемии промышленность города удержала свои позиции. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить достигнутые показатели. Несмотря на сложности, открываются новые возможности импортозамещения, поэтапно вводятся меры поддержки федерального уровня».

Об озеленении краевой столицы также доложил в своем выступлении Вячеслав Владимирович. По его словам, необходимо укреплять зеленый каркас города, сформировать конкретные планы комплексного озеленения, включая создание новых парков и скверов. В этом поможет реализация новой концепции «Барнаул — зеленый город».

Скоро начнется реализация еще одного масштабного проекта — строительство моста в районе Нового рынка. Проект сложный, но без его осуществления город может лишиться одного из путепроводов, соединяющих спальные районы с деловым центром. С учетом сегодняшних реалий депутат Барнаульской гордумы считает необходимым еще раз обратить внимание на проектно-сметную документацию и рассмотреть возможность индексации.

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