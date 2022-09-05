5 сентября
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Жизнь

Wink представляет главные премьеры сентября

В премьерной афише Wink, цифрового видеосервиса «Ростелекома», — китайский боевик, казахстанская комедия, южнокорейская дорама, а также фильмы и сериалы из других стран.

Wink представляет главные премьеры сентября.
Wink представляет главные премьеры сентября.
Источник: "Ростелеком".

Wink представляет главные премьеры сентября.
Wink представляет главные премьеры сентября.
Источник: «Ростелеком».
Российская военно-морская комедия «Нахимовцы» (12+) рассказывает о двух близнецах-братьях (их сыграли близнецы Даниил и Никита Ходуновы) из семьи потомственных моряков. Отец мечтает, что и они продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но жажда денег и веселья приводит братьев в плохую компанию. «Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября) — китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях. «Папа поневоле» (6+) — семейная новогодняя комедия, снятая в Казахстане.

Премьера российского кинофильма «Огород» (18+) только что состоялась на Московском международном кинофестивале и его очень тепло приняли зрители, в том числе благодаря участию звезд советского кино. Ярким контрастом к доброму российскому кино станет британская криминальная драма «Беспредельщики» (18+), которую можно посмотреть в Wink с той же даты — 22 сентября.

Повторный кинопрокат летом этого года снова вернул интерес к легендарному немецкому фильму 1997 года «Достучаться до небес» (18+), а уже с 1 сентября его можно будет посмотреть в Wink. Смертельный диагноз сводит в одной больничной палате две абсолютные противоположности — тихоню Руди (Ян Йозеф Лиферс) и разгильдяя Мартина (Тиль Швайгер).

16-серийный корейский сериал «Единственный» (16+) внезапно объединил в хосписе трех неизлечимо больных женщин, которые за короткий оставшийся срок решают избавиться от одного плохого человека. Наконец, в сентябре состоятся премьеры долгожданных сериалов. 2 сентября в Wink откроется нашумевший медицинско-драматический сериал «Нулевой пациент» (18+), события которого разворачиваются в Калмыкии 1988 года. 9 сентября стартует молодежная драма о правонарушителях в экстремальных условиях «Стая» (18+). 10 сентября станут доступны первые серии мистического приморского детектива «Русалки» (16+).

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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