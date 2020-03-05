Загадки смерти Сталина. 5 марта скончался самый проклинаемый и вспоминаемый вождь СССР

5 марта 1953 года в 21 час 50 минут скончался советский вождь и отец народов Иосиф Сталин. С его смертью завершилась эпоха тоталитарного режима и приоткрылась другая — политической оттепели. Вместе с тем многие россияне до сих полагают, что в сегодняшних условиях бардака и безответственности именно Сталина стране и не хватает. Рассказываем, как умер генералиссимус и какие тайны его смерти остаются загадкой.

Когда умер Сталин

Изначально выдвигалась версия, что это произошло в первый день марта. Но на самом деле первого числа Сталин был лишь обнаружен в своей резиденции одним из сотрудников охраны. Неизвестно, как долго пролежал он парализованный и без сознания в своей столовой. Охранники боялись к нему постучать. Но когда они вошли, вождя уже нельзя было спасти.

Иосиф Сталин на групповых снимках. mamm-mdf.ru/

2 марта на Ближнюю дачу прибыли врачи. Они довольно быстро установили, что у Сталина случился инсульт, повлекший потерю сознания и паралич тела.

Через три дня человек, правивший советской империей почти три десятка лет, скончался от кровоизлияния в мозг. На момент смерти ему шел 74-й год.

На следующее утро по радио советскому народу было объявлено о смерти Сталина. Прощание с Иосифом Виссарионовичем длилось в Москве с 6 по 9 марта. Похороны прошли 9 марта.

Предали свои?

По одной из версий историков, ближайшее окружение Сталина — Берия, Хрущев и Маленков — знали, что с ним случилось что-то страшное, но не спешили позвать врачей.

В момент объявления о смерти Сталина Russianphoto

Позднее Хрущев в своих мемуарах напишет, что они действительно примчались на дачу, когда поняли, что что-то случилось, но не вызвали врача, а отправились домой и там ждали звонка Маленкова, который позже сообщил им, что Сталин действительно серьезно болен.

Возможно, такое решение объясняется тем, что собственного врача мог позвать только сам Сталин.

Также в начале перестройки в желтых газетах публиковалась сенсация о том, что Сталину подлил яд в пищу сам Берия. Но она ничем не подтвердилась.

Исчезло окружение

Еще одна версия историков заключается в том, что в условиях ухудшающегося здоровья Сталина, что наблюдалось еще в феврале, стало как-то исчезать его окружение.

Сначала был изгнан его личный секретарь (обвинен в шпионаже), якобы самим вождем. Через несколько дней пропал его главный телохранитель — по одной из версий его просто изолировали и казнили.

В тюрьме уже находился личный врач Сталина, поэтому оказать ему помощь было просто некому.

Дело врачей

В начале 1953 года разразилось так называемое «дело кремлевских врачей». Спецагент Берии выступила с обвинениями в адрес восьми медиков-профессоров. Якобы они занимались не лечением первых лиц государства, а фактически «уничтожением их здоровья». Ходили даже слухи, что Сталину был сделан незадолго до смерти укол адреналина — гормона, который вызывает спазм сосудов и смертелен для людей с риском инсульта.

Жители Советского Союза во время объявления о смерти Сталина Г. Ефимовский/ Череповецское музейное объединение/russfoto

Все врачи были арестованы, и еще не известно, чем бы закончилось их дело, если бы не смерть самого Сталина.

Уже в начале апреля 1953 года все доктора были освобождены, восстановлены на работе и реабилитированы.

Фантастическая версия

Не более чем досужим вымыслом является версия, что Иосиф Виссарионович скончался еще в 1947 году, а в 1953-м умер его двойник. Такая теория подкрепляется воспоминаниями дочери вождя Светланы, которая якобы отмечала, что в последние годы жизни отец как-то изменился: перестал быть бледным, отказался от курительной трубки.

Восемь лет рядом с Лениным

Забальзамированное тело Сталина поместили в Мавзолей рядом с телом вождя мирового пролетариата. Вместе они пролежали в мавзолее до 1961 года.

Иосиф Сталин на групповых снимках. mamm-mdf.ru/

Но на 22 съезде КПСС Сталина посмертно обвинили в создании культа личности и нарушении ленинских принципов построения коммунизма в отдельно взятом государстве.

Разве мог Сталин подумать, как будут издеваться над его телом старые партийные товарищи. В ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина было изъято из Мавзолея и похоронено возле Кремлевской стены.