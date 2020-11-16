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Жизнь

Закон «о тихом изъятии детей из семьи» раскритиковал депутат Госдумы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил в своем Facebook, что не позволит принять законопроект об изъятии ребенка из семьи.

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Ранее в Госдуму внесли инициативу, которая предлагает через суд изымать детей из семьи за 24 часа. Сделали это во исполнение принятых в Конституцию РФ поправок о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей.

Толстой подчеркнул, что законопроект пытаются провести тихо и без какого-либо общественного обсуждения — несмотря на то, что это касается интересов миллионов семей.

Он также отметил, что получил уже сотни обращений с просьбой противостоять принятию такого документа.

«Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, — такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи — крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать», — написал он.

Наталья Кувшинова и Петр Толстой.
Наталья Кувшинова и Петр Толстой.
www.instagram.com/kuvshinova_natalya

Толстой уверен, что такие инициативы не должны «пройти в таком виде», поэтому он и его коллеги «сделают все, чтобы законопроект не был принят».

«Спешка в данном вопросе неуместна. Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя!» — возмутился депутат.

Стоит отметить, что Госдуме уже рекомендовали принять инициативу в первом чтении. Ближайшее заседание совета Думы должно пройти 16 ноября.

Ранее в Омской области родители с ломом кинулись на судебных приставов, пришедших «за долги» забирать ребенка.

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