4 августа
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Жизнь

Залил тело кислотой. Как житель Алтайского края расправился с угонщиками

В одном из сел Солтонского района 16 октября, мужчина застрелил двух знакомых, с которыми поехал на охоту. В июле 2023 года суд вынес приговор по делу об убийстве.

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Обвиняемый мужчина долго терпел издёвки от своего обидчика. Но ничего не мог сделать, так как был меньше его и слабее.

Обвиняемый с его другом 16 октября стояли на крыльце дома, где неожиданно к ним приехал как раз жертвы преступления.

Мужчины попытались выгнать нежелательных гостей, сказав что отправляются на охоту. Но тех это не остановило.

Четверо мужчин отправились в лес, где и было совершено убийство.

Преступник с другом отправились за патронами в ружье, а по возвращению увидели как двое приятелей в нетрезвом виде пытаются замкнуть провода и завести машину.

Практически в этот же момент последовал выстрел в мужчину, который сидел за рулем, а затем и его друга.

Расправившись с обидчиками, обвиняемые вырыли яму и закопали тела, на утро приехав на место преступления, они выкопали яму поглубже, поместили туда тела, залили кислотой и закопали.

Пропажу угонщиков заметили спустя неделю, местные жители.

На суде сельчане раскаялись. Убийцу признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

А его друга за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ) назначили наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей.

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