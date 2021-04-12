Засекреченный документ об изгнании бесов подготовила церковь

РПЦ подготовила регламент по проведению экзорцизма. Документ содержит историю этого обряда и предложения по его унификации, сообщает РИА Новости .

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что практика экзорцизма (изгнания бесов) известна с апостольских времен. Но сейчас она существует не во всех поместных церквах.

Иларион подчеркнул, что до официальной публикации документа не может разглашать его содержание, пишет bfm.ru.

В августе 2020 года от коронавируса умер насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман. СМИ писали, что он был единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешала проводить обряды экзорцизма, напоминает «Медуза».

Ранее митрополит подчеркнул, что беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода.

В декабре 2020-го красноярская ГИБДД попросила священника «прогнать бесов» с аварийной трассы. И он прогнал.