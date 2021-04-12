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Жизнь

Засекреченный документ об изгнании бесов подготовила церковь

РПЦ подготовила регламент по проведению экзорцизма. Документ содержит историю этого обряда и предложения по его унификации, сообщает РИА Новости.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сказал, что практика экзорцизма (изгнания бесов) известна с апостольских времен. Но сейчас она существует не во всех поместных церквах.

Иларион подчеркнул, что до официальной публикации документа не может разглашать его содержание, пишет bfm.ru.

В августе 2020 года от коронавируса умер насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман. СМИ писали, что он был единственным священником в России, которому РПЦ официально разрешала проводить обряды экзорцизма, напоминает «Медуза».

Ранее митрополит подчеркнул, что беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода.

В декабре 2020-го красноярская ГИБДД попросила священника «прогнать бесов» с аварийной трассы. И он прогнал.

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