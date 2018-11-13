Проходит завершение регистрации участников на форум «Политико-экономический и финансовый прогноз»

Не пропустите! 14 ноября завершается регистрация участников.
- Михаил Делягин (Москва): Российский экономист, политолог, публицист и политик, ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, действительный член РАЕН. Указом президента РФ В. В. Путина введен в состав Научного совета при Совете Безопасности РФ (2017). Автор более тысячи статей в России, США, Германии, Франции, Финляндии, Китае, Индии и др., автор восемнадцати монографий. Директор некоммерческой организации «Институт проблем глобализации».
- Валентин Катасонов (Москва): Российский ученый-экономист, профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, публицист. Специалист в области экономики природопользования, международного движения капитала, проектного финансирования, управления инвестициями, денежно-кредитной системы, международных финансов. Член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства, с января 2012 года возглавляет Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова (РОЭШ). Автор примерно сорока книг — научных монографий, философских размышлений и публицистических произведений. Автор документально-художественного фильма «Мировая кабала» (2014 год; четыре серии).
Наличие видения вариантов развития событий в стране и мире — это то, что очень необходимо бизнесу для выработки адекватной стратегии развития.
- Региональная политика: искусственное безденежье и мегапроекты, команда «Фас!» в отношении губернаторов, молодые технократы и выведение новой породы управленца.
- Что скрывается за так называемыми «экономическими реформами» в России?
- Об экономических санкциях Запада против России.
- О китайском «экономическом чуде».
- О так называемом «глубинном государстве» США. Кто реально управляет Америкой?
- Изменение личности под влиянием современных технологий: что меняется в нас и вокруг нас?
- Распад глобальных рынков: Обама попытался, Трамп делает.
- 2019 год для бизнеса: основные перспективы и реперные точки.
- Ключевые направления деятельности в условиях затухания деловой активности.
- Итоги уходящего года и перспективы грядущего (для мира и для России).
- и многое другое.
Также участники форума смогут задать свои эксклюзивные вопросы спикерам и получить ответы.
Объективная информация, которой нет в СМИ.
Ознакомиться с программой выступления спикеров можно на странице Форума, а также подать заявку на участие (регистрация участников завершается 14 ноября), произвести онлайн-оплату, задать вопросы спикерам.
Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11
Напишите нам: info@business-trener.ru
Организатор форума: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров).
Информационные партнеры: Altapress.ru, Infopro54.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, КапиталЪ литературный магазин.
(+18)