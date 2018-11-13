Проходит завершение регистрации участников на форум «Политико-экономический и финансовый прогноз»

21 ноября в Новосибирске, Михаил Делягин и Валентин Катасонов проведут встречу с представителями бизнеса Сибирского региона в рамках 8-го Регионального Форума для первых Лиц «Политико-экономический и финансовый прогноз 2019» , на которой обсудят экономическую и политическую ситуацию в стране и мире, спрогнозируют ключевые политические и экономические события на предстоящий 2019 год. Рассмотрят варианты влияния данных событий на бизнес.

Валентин Катасонов и Михаил Делягин в Новосибирске.

Не пропустите! 14 ноября завершается регистрация участников.

О спикерах: Михаил Делягин ( Москва): Российский экономист , политолог , публицист и политик , ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук , действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса , действительный член РАЕН. Указом президента РФ В. В. Путина введен в состав Научного совета при Совете Безопасности РФ ( 2017). Автор более тысячи статей в России , США , Германии , Франции , Финляндии , Китае , Индии и др., автор восемнадцати монографий. Директор некоммерческой организации «Институт проблем глобализации».

Российский экономист политолог публицист и политик ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса действительный член РАЕН. Указом президента РФ В. В. Путина введен в состав Научного совета при Совете Безопасности РФ 2017). Автор более тысячи статей в России США Германии Франции Финляндии Китае Индии и др., автор восемнадцати монографий. Директор некоммерческой организации «Институт проблем глобализации». Валентин Катасонов ( Москва): Российский ученый-экономист , профессор кафедры международных финансов МГИМО , доктор экономических наук , публицист. Специалист в области экономики природопользования , международного движения капитала , проектного финансирования , управления инвестициями , денежно-кредитной системы , международных финансов. Член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства , с января 2012 года возглавляет Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова ( РОЭШ). Автор примерно сорока книг — научных монографий , философских размышлений и публицистических произведений. Автор документально-художественного фильма «Мировая кабала» ( 2014 год; четыре серии).

Наличие видения вариантов развития событий в стране и мире — это то, что очень необходимо бизнесу для выработки адекватной стратегии развития.

О чем будут говорить Михаил Делягин и Валентин Катасонов: Региональная политика: искусственное безденежье и мегапроекты , команда «Фас!» в отношении губернаторов , молодые технократы и выведение новой породы управленца.

команда «Фас!» в отношении губернаторов молодые технократы и выведение новой породы управленца. Что скрывается за так называемыми «экономическими реформами» в России?

Об экономических санкциях Запада против России.

О китайском «экономическом чуде».

О так называемом «глубинном государстве» США. Кто реально управляет Америкой?

Изменение личности под влиянием современных технологий: что меняется в нас и вокруг нас?

Распад глобальных рынков: Обама попытался , Трамп делает.

Трамп делает. 2019 год для бизнеса: основные перспективы и реперные точки.

Ключевые направления деятельности в условиях затухания деловой активности.

Итоги уходящего года и перспективы грядущего ( для мира и для России).

для мира и для России). и многое другое.

Также участники форума смогут задать свои эксклюзивные вопросы спикерам и получить ответы.

Объективная информация, которой нет в СМИ.

Ознакомиться с программой выступления спикеров можно на странице Форума, а также подать заявку на участие (регистрация участников завершается 14 ноября), произвести онлайн-оплату, задать вопросы спикерам.

Остались вопросы , забронировать место: Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11 Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор форума: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров).

Информационные партнеры: Altapress.ru, Infopro54.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, КапиталЪ литературный магазин.

(+18)