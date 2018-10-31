Пять студентов 3−4 курсов строительно-технологического факультета АлтГТУ им. И.И. Ползунова в течение учебного года будут получать дополнительные стипендии от компании «ЖБИ Сибири». Это один из пунктов соглашения о сотрудничестве между заводом и вузом.

Выбирали лучших

Так компания «ЖБИ Сибири» решила поощрить студентов АлтГТУ и поддержать их интеллектуальный и творческий потенциал. На стипендию претендовали 11 студентов, чей средний балл за последние три семестра был не ниже 4,5.

На первом этапе студентов ждало собеседование, на котором присутствовали руководители компании и начальники производства. Ребят спрашивали о планах на будущее, увлечениях, учебном процессе и о том, что больше всего вызывает интерес в выбранной ими строительной профессии.

Завод «ЖБИ Сибири» назначил именные стипендии талантливым студентам архив пресс-службы АлтГТУ

Далее претендентов пригласили на экскурсию по предприятию. Заместитель директора по развитию производства Александр Смеляк показал ребятам, как на «ЖБИ Сибири» изготавливают различные железобетонные изделия и вибропрессованную тротуарную плитку «Алом». Рассказал о текущей работе, планах развития завода и модернизации производственных мощностей. Например, именно сейчас на заводе подготавливают площадку для установки двух новых кассет, с помощью которых будут производить железобетонные панели для строительства многоэтажных жилых домов.

Анна Алымова,

маркетолог «ЖБИ Сибири»:

Студенты были под впечатлением от масштаба производства, широкого ряда выпускаемой номенклатуры ЖБИ, от работы полностью автоматизированного немецкого оборудования «OMAG», производящего самую качественную в нашем регионе тротуарную плитку «Алом», глаза их блестели. Они отметили, что наш завод в лучшую сторону отличается от тех, на которых им удалось побывать ранее за время учебы. Ребята были активными, задавали много вопросов. Живой интерес к процессу производства очень обрадовал всю отборочную комиссию.

На проходившем 17 октября 2018 года в АлтГТУ молодежном профориентационном форуме «Карьера.ру» были объявлены имена 5 студентов, которые в течение учебного года будут получать 1000 рублей ежемесячно. Это Виктор Тимошкин, Михаил Литвинов, Алена Шульженко, Анна Перекатова и Диана Темешева. Поздравляем!

Завод «ЖБИ Сибири» назначил именные стипендии талантливым студентам архив пресс-службы АлтГТУ

Не только стипендии

В июле 2018 года ООО «ЖБИ Сибири» и АлтГТУ им. И.И. Ползунова подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает, что стороны объединят силы ради того, чтобы получить на выходе из вуза высококачественных специалистов. Которым будет гораздо легче определиться с выбором места работы после выпуска.

Для этого специалисты «ЖБИ Сибири» будут проводить занятия и вести курсовые и дипломные работы, а студенты смогут пройти достойную практику или стажировку на предприятии. Самым успешным выпускникам завод готов предоставить рабочие места.

Справка

Завод «ЖБИ Сибири» — один из грандов алтайского рынка железобетона. За последние несколько лет предприятие вдвое расширило ассортимент и серьезно занялось комплектацией крупнопанельного и каркасного домостроения. Компания с интересом берется за нестандартные заказы и готова удовлетворить даже самые оригинальные запросы как крупных строительных компаний, так и мелких частных застройщиков.

В сфере благоустройства — один из ведущих производителей вибропрессованной плитки в Алтайском крае. Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропрессования на немецком оборудовании «OMAG» на предприятии начали в 2001 году. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.

Вибпропрессованная тротуарная плитка «Алом» от «ЖБИ Сибири» изготавливается из бетона высоких марок и обладает рядом качественных характеристик: долговечность, прочность, морозостойкость, низкая истираемость. Тротуарная плитка «Алом» экологична и красива, имеет многообразие форм и ярких цветов. Вибропрессованные изделия использованы при благоустройстве пешеходной зоны улиц Молодежной, Толстова, Ползунова. Является украшением Нагорного парка, Барнаульского Арбата, Речного вокзала, площади Октября, Площади Мира, гостиницы «Центральная», ТРЦ «Галактика», ТРЦ «Арена», ТЦ «Лето» и многих других крупных объектов нашего города и любимых мест жителей Барнаула. А сколько частных территорий украшены тротуарной плиткой «Алом» просто не сосчитать!

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