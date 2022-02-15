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Жизнь

Житель Алтая спил три сосны «с целью личного обогащения» и обеднел на 102 тыс. рублей

В Алтайском крае осудили мужчину, которого задержали в лесу на месте преступления — возле спиленного дерева, сообщает региональное МВД.

Житель Алтая спилил сосну.
Житель Алтая спилил сосну.
22.мвд.рф

26-летнего жителя села Лебяжье (Егорьевский район) признали виновным в незаконной рубке сосен.

«В октябре 2021 года сотрудники полиции в ходе рейдового мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в лесном массиве обнаружили спилы деревьев и свежие следы, оставленные протекторами шин автомобиля. Проследовав по ним, полицейские увидели грузовик ГАЗ-330210, возле которого лежало спиленное дерево, и мужчину, отпиливающего ветки», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина «с целью личного обогащения совершил незаконную рубку трех деревьев и договорился с односельчанином о перевозке на его автомобиле».

Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, оценили в 101 804 рубля.

Древесину изъяли и передали Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай.

Суд приговорил сельчанина к 1 году условно за «незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере», а также обязал возместить ущерб.

Ранее на Алтае осудили сельчан за хищение 12 государственных берез.

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