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Житель Алтайского края, которому впервые в регионе пересадили сердце, скончался через 3 месяца

46-летний житель Алейска, которому сделали первую в Алтайском крае операцию по пересадке сердца, скончался сустя три месяца, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Герасименко.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Напомним, в феврале первую для Алтайского края операцию по пересадке сердца проводили около 20 специалистов трех отделений — кардиохирургического (заведующий — Дмитрий Ананьев), трансплантации органов (заведующий — Евгений Григоров) и отделения кардиореанимации (заведующий — Дмитрий Буднев). К этому событию готовились более шести лет, рассказал депутат Госдумы Валерий Елыкомов. За это время в стране нарабатывалась мощная база доноров.

Неделю пациент провел в реанимации, потом его перевели в отделение кардиологии, а затем выписали. Однако донорское сердце было изношено, и мужчина скончался через три месяца.

По словам Николая Герасименко, такие операции целесообразнее проводить в крупных центрах, где они поставлены «на поток». Например, в Новосибирске. Высокотехнологичные операции очень дорогостоящие, на эти же деньги можно было помочь нескольким сотням молодых пациентов с нарушением сердечного ритма, считает Герасименко.

Николай Герасименко отметил, что основной метод снижения смертности от нарушений сердечного ритма — установка кардиодефибрилляторов. Сейчас в России в год ставят 2,5 тысячи таких приборов, а требуется в 15 раз больше.

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