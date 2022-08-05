Жители Алтайского края назвали самые престижные и доходные профессии

Больше половины жителей Алтайского края (53%) не считают свою профессию престижной, и лишь 32% респондентов могут назвать свою работу доходной. Это выяснил исследовательский центр Зарплаты.ру по итогам опроса.

Опрос проводили среди 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и в Алтайском крае. Исследование показало, что больше половины жителей региона (53%) не считают свою профессию престижной. Зато среди самых престижных называют:

программиста , работника сферы IT — 38%,

работника сферы IT — 38%, государственного служащего — 10%,

врача — 8%,

военнослужащего ( в том числе , полицейские , сотрудники МЧС) — 7%,

в том числе полицейские сотрудники МЧС) — 7%, юриста/адвоката/прокурора — 6%,

экономиста/финансиста — 6%,

инженера — 5%.

Доходной свою профессию считает лишь 32% респондентов. По мнению опрошенных, в настоящее время наиболее прибыльные профессии:

программист , работник сферы IT — 36%,

работник сферы IT — 36%, политик — 10%,

банкир — 9%,

нефтяник — 7%,

юрист/адвокат/прокурор — 6%,

летчик/космонавт — 6%.

По данным опроса, больше всего на выбор профессии опрошенных повлияли обстоятельства (39%), увлечения и интересы (27%), оплата труда в профессии (19%), престиж профессии и возможность карьерного роста (4%), востребованность работы на рынке труда (3%), следование семейной традиции (2%).