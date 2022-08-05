5 августа
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Жизнь

Жители Алтайского края назвали самые престижные и доходные профессии

Больше половины жителей Алтайского края (53%) не считают свою профессию престижной, и лишь 32% респондентов могут назвать свою работу доходной. Это выяснил исследовательский центр Зарплаты.ру по итогам опроса.

Компьютер. Программа.
Компьютер. Программа.
СС0

Опрос проводили среди 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и в Алтайском крае. Исследование показало, что больше половины жителей региона (53%) не считают свою профессию престижной. Зато среди самых престижных называют:

  • программиста, работника сферы IT — 38%,
  • государственного служащего — 10%,
  • врача — 8%,
  • военнослужащего (в том числе, полицейские, сотрудники МЧС) — 7%,
  • юриста/адвоката/прокурора — 6%,
  • экономиста/финансиста — 6%,
  • инженера — 5%.

Доходной свою профессию считает лишь 32% респондентов. По мнению опрошенных, в настоящее время наиболее прибыльные профессии:

  • программист, работник сферы IT — 36%,
  • политик — 10%,
  • банкир — 9%,
  • нефтяник — 7%,
  • юрист/адвокат/прокурор — 6%,
  • летчик/космонавт — 6%.

По данным опроса, больше всего на выбор профессии опрошенных повлияли обстоятельства (39%), увлечения и интересы (27%), оплата труда в профессии (19%), престиж профессии и возможность карьерного роста (4%), востребованность работы на рынке труда (3%), следование семейной традиции (2%).

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