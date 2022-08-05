Жители Алтайского края назвали самые престижные и доходные профессии

Опрос проводили среди 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет — в том числе и в Алтайском крае. Исследование показало, что больше половины жителей региона (53%) не считают свою профессию престижной. Зато среди самых престижных называют:
- программиста, работника сферы IT — 38%,
- государственного служащего — 10%,
- врача — 8%,
- военнослужащего (в том числе, полицейские, сотрудники МЧС) — 7%,
- юриста/адвоката/прокурора — 6%,
- экономиста/финансиста — 6%,
- инженера — 5%.
Доходной свою профессию считает лишь 32% респондентов. По мнению опрошенных, в настоящее время наиболее прибыльные профессии:
- программист, работник сферы IT — 36%,
- политик — 10%,
- банкир — 9%,
- нефтяник — 7%,
- юрист/адвокат/прокурор — 6%,
- летчик/космонавт — 6%.
По данным опроса, больше всего на выбор профессии опрошенных повлияли обстоятельства (39%), увлечения и интересы (27%), оплата труда в профессии (19%), престиж профессии и возможность карьерного роста (4%), востребованность работы на рынке труда (3%), следование семейной традиции (2%).