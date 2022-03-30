Жители Алтайского края подали около 40 заявок на участие в грантовой программе «Стальное дерево-2022»

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» — завершили прием заявок для получения грантов по программе «Стальное дерево» в 2022 году. Заявки принимали в режиме онлайн почти два месяца.

Лучшие социально значимые инициативы отберет конкурсная комиссия в составе представителей Алтай-Кокса, благотворительного фонда «Милосердие», администрации города. Победителей объявят до 8 апреля.

Большинство поступивших предложений нацелено на благоустройство общественных пространств, создание новых объектов уличной спортивной инфраструктуры, творческое и физическое развитие детей и молодежи.

Грантовая программа «Стальное дерево-2022». АО «Алтай-Кокс»

В зависимости от сложности проектов победители получат гранты трех видов — 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Завершить работы необходимо не позднее девяти месяцев.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. В 2021 году к реализации были приняты семь проектов. Среди выбранных инициатив — организация детского коворкинг-центра для проведения коррекционно-развивающих занятий, открытие многофункциональной игровой площадки, оснащение вокальной студии, сенсорной комнаты для учеников начальных классов и другие. На эти цели в 2021 году благотворительный фонд «Милосердие» направил более двух миллионов рублей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru