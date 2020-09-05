Жителям барнаульского поселка Куета объяснили огромные «мусорные счета»: за вывоз, оказывается, надо платить

Регоператор по вывозу твердых коммунальных отходов «ЭКО-комплекс» прокомментировал altapress.ru ситуацию с выставлением крупных счетов за вывоз мусора.

Напомним, жителям барнаульского поселка Куета выставили «тысячные счета». К примеру, горожанка Татьяна случайно узнала о задолженности в размере 5 тыс. рублей.

«Я, оказывается, должна 5000 рублей за вывоз ТКО „ЭКО-Комплексу“. В должниках оказались также многие мои соседи: 1000−2000 рублей долга», — посетовала женщина.

По ее словам, регоператор на жалобу ответил тем, что жители поселка должны выносить мусор в определенное место — пешком до него якобы больше километра. На машине — только делать крюк, по прямой не получится, а зимой, когда сугробы по пояс, и вовсе неудобно.

Также, подчеркнула Татьяна, никому из куетинских изначально никто не разъяснял схему выноса и вывоза мусора. Поэтому люди приноровились кидать туда, где поближе.

Мусор. CCO

Как разъяснили в «ЭКО-Комплексе», согласно действующему законодательству всем юридическим и физическим лицам необходимо заключить договор с региональным оператором.

«Отсутствие такого документа не освобождает от платы за услугу. Услуга „Обращение с ТКО“ с 1 января 2019 года является коммунальной. То есть, если в населенном пункте работает региональный оператор, то услуга считается оказанной», — подчеркнули в компании.

Предложение о заключении договора опубликовали на сайте регоператора в июне 2018 года и в газете «Алтайская правда» от 9 октября и 13 октября 2018 года.

Жители села в течение 15 рабочих дней должны были отреагировать на предложение и направить регоператору заявку и документы. Если этого не сделали, договор по умолчанию считается заключенным по типовой форме и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения.

«В Куете региональный оператор начал работать с 15 декабря 2018 года. С этого времени счет выставляется всем без исключения жителям», — пояснили в компании.

Таким образом, это не счет за вывоз мусора — в самом привычном понимании, а скопившийся мусорный долг.

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