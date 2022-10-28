Жостовский пискель. Искусствовед рассказала барнаульцам, где знаменитые дизайнеры ищут вдохновение

Почему дизайнеры обратили внимание на локальные ценности, можно ли получить международную премию за проект одноразовой посуды, зачем славянские игрушки наряжать в робы, и как NFT-мебель становится реальной. Об этом барнаульским студентам рассказала Ксения Бандорина, кандидат искусствоведения и доцент Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Ее основные тезисы — в материале altapress.ru .

В «мусор» у нас не вкладывают

До недавнего времени предметы дизайна были интернациональными. Они не содержали в себе конкретного культурного кода, который можно считать, рассказывает Бандорина.

«Если раньше, в довоенные годы, была немецкая, итальянская школа дизайна, тот же русский авангард многое черпал из иконописи… то сейчас мы живем в эпоху „айфон-дизайна“, когда все выполнено по единым стандартам и приблизительно похоже», — говорит эксперт.

Сейчас, как отмечает искусствовед, мы входим в период глокализации — исследованию национальных корней и адаптации дизайна к местным условиям.

Ксения Бандорина вспомнила о случае, когда в IKEA продавалась кухня, фасады которой были сделаны из переработанного пластика, о чем гордо объявили на информационных стендах.

Магазин IKEA. CC0.

«Во всех странах ее прекрасно покупали, кроме нашей, — рассказывает искусствовед. — Потому что дизайнер всегда должен думать о локальных ценностях. У нас, как оказалось, не все готовы вкладываться в „мусор“. Экология экологией, но нужно придумать историю, чтобы потребитель хорошо воспринимал товар. Как говорил американский дизайнер Раймонд Лоуи, хороший дизайн — это тот, что заставляет чаще звонить в кассу».

Как изменилось восприятие дизайна

Социологи и искусствоведы говорят, что мы живем в обществе переживаний — с их помощью люди воспринимают предметы и даже графические знаки.

«Вчера мы оценивали работы участников конкурса товарных знаков „Золотая блоха“, — приводит пример Бандорина. — Если раньше смотрели на смысл и содержание и считывали знак, то теперь смотрим, какие он вызывает эмоции: от узнавания до вау-эффекта».

Поэтому самые главные направления, которые сегодня развиваются — эмоциональный, кастомизированный и персонализированный дизайн. Все, что создает определенное настроение.

С головой в авангард

Сейчас дизайнеры пробуют вносить даже в современные предметы кусочки национальной идентичности. Их главный лозунг — все хорошее придумано до нас, нужно это переосмыслить и переработать.

Ксения Бандорина рассказала, как несколько лет назад одна из московских компаний работала с архивным материалами Высших художественно-технических мастерских — настоящей отечественной школы дизайна начала XX века.

«Их принты переработали в современную fashion-коллекцию и выставили за очень приличные деньги, — рассказывает искусствовед. — Внедрить „забытое“ в современную жизнь так, чтобы оно казалось и реальным, и удобным, и комфортным и при этом имело корни — это круто. Может же Александр Маккуин вдохновляться принтами Варвары Степановой, почему и нам нельзя?».

Русский авангард сегодня в почете. Его не боятся миксовать с другими эпохами. Так петербургские дизайнеры «одели» славянские игрушки и погремушки в промодежду в стиле Любови Поповой, Казимира Малевича и других.

Коллекция «Красные куклы» от 52 factory. 52factory.ru/red-dolls.

Ладьи для «Аэрофлота»

Обращаются творцы и к более ранним временам. Становится модным сотрудничество с промыслом, народным производством.

Московский дизайнер Юлия Герасимова сделала целый научный проект. Как рассказывает Ксения Бандорина, специалистка нашла в архивах всемирно известного центра народного художественного промысла в Жостово технику, которой давно никто не пользовался.

Поднос из коллекции «Мое Жестово» от Юлии Герасивомой. zhostovo-shop.ru. Поднос из коллекции «Мое Жестово» от Юлии Герасивомой. zhostovo-shop.ru.

«Видите дымку на подносе? — говорит искусствовед. — Это свечой коптили поверхность с краской, а после сверху покрывали эмалью. Ручная работа. Такие делали до войны, после стало невыгодно, поэтому поставили задачу массового производства. А сейчас это безумно популярно, потому что handmade».

Еще один из самых популярных народных брендов — «Крестецкая строчка». В Санкт-Петербурге есть несколько бутиков, а ранее заброшенный завод в Новгородской области стал одним из популярных туристических мест.

В этом году дизайнеры Михаил и Юлия Чистяковы получили престижную профессиональную премию Red Dot Design Award. А разработали они дизайн бортовой посуды «Скопкарь» для «Аэрофлота». Формой она напоминает старинные русские ковши. Например, в форме ладьи с рукоятками в виде головы или хвоста птицы, но в более минималистичном виде.

Посуда «Скопарь» от Юлии и Михаила Чистяковых. www.designspb.ru.

И такие исследования национальной идентичности практикуют во многих зарубежных странах. Итальянцы не стесняются помещать «античные» статуи в открытые шкафы, а голландцы — создавать высокие кресла, напоминающие бутоны тюльпанов.

«Каждая из школ обращается к своим традициям, ищет особенности своей страны или региона», — говорит Ксения Бандорина.

Интерьер с экрана

Еще одна тенденция: то, что ранее существовало только в виртуальной реальности, большими шагами выходит в предметный мир.

Один из самых успешных молодых графических дизайнеров Миша Кан работает с NFT мебелью для виртуальных интерьеров (подробнее о том, как барнаульцы зарабатывают на этой технологии, и зачем она вообще нужна, мы писали здесь ). Один из коллекционеров, ценителей этих работ, захотел, чтобы одна воплотилась в реальность.

Мебель Миши Кана. Соцсети Миши Кана. Мебель Миши Кана. Соцсети Миши Кана.

«Миша понял, что надо на этом зарабатывать, — рассказывает искусствовед. — С этого момента он продает не только сами NFT объекты, но еще и производственную карту, благодаря которой человек мог бы распечатать купленный цифровой предмет у себя на 3D принтере».

Работу другого, не менее популярного дизайнера Андреса Райзенгера также «оживили». Кресло Hortensia, созданное специально для запрещенной в России соцсети, в прошлом году представили «во плоти» на выставке в Нидерландах.

Hortensia Андреса Райзингера. Соцсети Андреса Райзингера.

Выглядит необычно — предмет мебели будто бы собрали из тысячи нежных розовых лепестков. «Для визуальной графики важно создавать предмет таким, чтобы мы глазами могли оценить его фактуру», — комментирует Ксения Бандорина.

Российские дизайнеры также вдохновляются образами виртуальной реальности. Некоторым, как, например, Дмитрию Ламонову удается совместить тему интернета с народным творчеством. Один из его известных проектов — жостовский поднос, букет на котором нарисован в стиле пиксельной графики.

Дмитрий Ламонов и пиксельный жостовский поднос. zhostovo.ru Пиксельный жостовский поднос Дмитрия Ламонова. lamonov.art

В общем, учебники истории — лучший вдохновитель, говорит Ксения Бандорина. Так что можно смело открывать их и черпать идеи, пока именитые дизайнеры не вычерпали все.