28 октября
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Жизнь

Жостовский пискель. Искусствовед рассказала барнаульцам, где знаменитые дизайнеры ищут вдохновение

Почему дизайнеры обратили внимание на локальные ценности, можно ли получить международную премию за проект одноразовой посуды, зачем славянские игрушки наряжать в робы, и как NFT-мебель становится реальной. Об этом барнаульским студентам рассказала Ксения Бандорина, кандидат искусствоведения и доцент Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Ее основные тезисы — в материале altapress.ru.

Зеркало Миши Кана.
Зеркало Миши Кана.
Annex at M+B.

В «мусор» у нас не вкладывают

До недавнего времени предметы дизайна были интернациональными. Они не содержали в себе конкретного культурного кода, который можно считать, рассказывает Бандорина.

«Если раньше, в довоенные годы, была немецкая, итальянская школа дизайна, тот же русский авангард многое черпал из иконописи… то сейчас мы живем в эпоху „айфон-дизайна“, когда все выполнено по единым стандартам и приблизительно похоже», — говорит эксперт.

Сейчас, как отмечает искусствовед, мы входим в период глокализации — исследованию национальных корней и адаптации дизайна к местным условиям.

Ксения Бандорина вспомнила о случае, когда в IKEA продавалась кухня, фасады которой были сделаны из переработанного пластика, о чем гордо объявили на информационных стендах.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

«Во всех странах ее прекрасно покупали, кроме нашей, — рассказывает искусствовед. — Потому что дизайнер всегда должен думать о локальных ценностях. У нас, как оказалось, не все готовы вкладываться в „мусор“. Экология экологией, но нужно придумать историю, чтобы потребитель хорошо воспринимал товар. Как говорил американский дизайнер Раймонд Лоуи, хороший дизайн — это тот, что заставляет чаще звонить в кассу».

Как изменилось восприятие дизайна

Социологи и искусствоведы говорят, что мы живем в обществе переживаний — с их помощью люди воспринимают предметы и даже графические знаки.

«Вчера мы оценивали работы участников конкурса товарных знаков „Золотая блоха“, — приводит пример Бандорина. — Если раньше смотрели на смысл и содержание и считывали знак, то теперь смотрим, какие он вызывает эмоции: от узнавания до вау-эффекта».

Поэтому самые главные направления, которые сегодня развиваются — эмоциональный, кастомизированный и персонализированный дизайн. Все, что создает определенное настроение.

С головой в авангард

Сейчас дизайнеры пробуют вносить даже в современные предметы кусочки национальной идентичности. Их главный лозунг — все хорошее придумано до нас, нужно это переосмыслить и переработать.

Ксения Бандорина рассказала, как несколько лет назад одна из московских компаний работала с архивным материалами Высших художественно-технических мастерских — настоящей отечественной школы дизайна начала XX века.

«Их принты переработали в современную fashion-коллекцию и выставили за очень приличные деньги, — рассказывает искусствовед. — Внедрить „забытое“ в современную жизнь так, чтобы оно казалось и реальным, и удобным, и комфортным и при этом имело корни — это круто. Может же Александр Маккуин вдохновляться принтами Варвары Степановой, почему и нам нельзя?».

Русский авангард сегодня в почете. Его не боятся миксовать с другими эпохами. Так петербургские дизайнеры «одели» славянские игрушки и погремушки в промодежду в стиле Любови Поповой, Казимира Малевича и других.

Коллекция &quot;Красные куклы&quot; от 52 factory.
Коллекция «Красные куклы» от 52 factory.
52factory.ru/red-dolls.

Ладьи для «Аэрофлота»

Обращаются творцы и к более ранним временам. Становится модным сотрудничество с промыслом, народным производством.

Московский дизайнер Юлия Герасимова сделала целый научный проект. Как рассказывает Ксения Бандорина, специалистка нашла в архивах всемирно известного центра народного художественного промысла в Жостово технику, которой давно никто не пользовался.

Поднос из коллекции &quot;Мое Жестово&quot; от Юлии Герасивомой.
Поднос из коллекции «Мое Жестово» от Юлии Герасивомой.
zhostovo-shop.ru.
Поднос из коллекции &quot;Мое Жестово&quot; от Юлии Герасивомой.
Поднос из коллекции «Мое Жестово» от Юлии Герасивомой.
zhostovo-shop.ru.

«Видите дымку на подносе? — говорит искусствовед. — Это свечой коптили поверхность с краской, а после сверху покрывали эмалью. Ручная работа. Такие делали до войны, после стало невыгодно, поэтому поставили задачу массового производства. А сейчас это безумно популярно, потому что handmade».

Еще один из самых популярных народных брендов — «Крестецкая строчка». В Санкт-Петербурге есть несколько бутиков, а ранее заброшенный завод в Новгородской области стал одним из популярных туристических мест.

В этом году дизайнеры Михаил и Юлия Чистяковы получили престижную профессиональную премию Red Dot Design Award. А разработали они дизайн бортовой посуды «Скопкарь» для «Аэрофлота». Формой она напоминает старинные русские ковши. Например, в форме ладьи с рукоятками в виде головы или хвоста птицы, но в более минималистичном виде.

Посуда &quot;Скопарь&quot; от Юлии и Михаила Чистяковых.
Посуда «Скопарь» от Юлии и Михаила Чистяковых.
www.designspb.ru.

И такие исследования национальной идентичности практикуют во многих зарубежных странах. Итальянцы не стесняются помещать «античные» статуи в открытые шкафы, а голландцы — создавать высокие кресла, напоминающие бутоны тюльпанов.

«Каждая из школ обращается к своим традициям, ищет особенности своей страны или региона», — говорит Ксения Бандорина.

Интерьер с экрана

Еще одна тенденция: то, что ранее существовало только в виртуальной реальности, большими шагами выходит в предметный мир.

Один из самых успешных молодых графических дизайнеров Миша Кан работает с NFT мебелью для виртуальных интерьеров (подробнее о том, как барнаульцы зарабатывают на этой технологии, и зачем она вообще нужна, мы писали здесь). Один из коллекционеров, ценителей этих работ, захотел, чтобы одна воплотилась в реальность.

Мебель Миши Кана.
Мебель Миши Кана.
Соцсети Миши Кана.
Мебель Миши Кана.
Мебель Миши Кана.
Соцсети Миши Кана.

«Миша понял, что надо на этом зарабатывать, — рассказывает искусствовед. — С этого момента он продает не только сами NFT объекты, но еще и производственную карту, благодаря которой человек мог бы распечатать купленный цифровой предмет у себя на 3D принтере».

Работу другого, не менее популярного дизайнера Андреса Райзенгера также «оживили». Кресло Hortensia, созданное специально для запрещенной в России соцсети, в прошлом году представили «во плоти» на выставке в Нидерландах.

Hortensia Андреса Райзингера.
Hortensia Андреса Райзингера.
Соцсети Андреса Райзингера.

Выглядит необычно — предмет мебели будто бы собрали из тысячи нежных розовых лепестков. «Для визуальной графики важно создавать предмет таким, чтобы мы глазами могли оценить его фактуру», — комментирует Ксения Бандорина.

Российские дизайнеры также вдохновляются образами виртуальной реальности. Некоторым, как, например, Дмитрию Ламонову удается совместить тему интернета с народным творчеством. Один из его известных проектов — жостовский поднос, букет на котором нарисован в стиле пиксельной графики.

Дмитрий Ламонов и пиксельный жостовский поднос.
Дмитрий Ламонов и пиксельный жостовский поднос.
zhostovo.ru
Пиксельный жостовский поднос Дмитрия Ламонова.
Пиксельный жостовский поднос Дмитрия Ламонова.
lamonov.art

В общем, учебники истории — лучший вдохновитель, говорит Ксения Бандорина. Так что можно смело открывать их и черпать идеи, пока именитые дизайнеры не вычерпали все.

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