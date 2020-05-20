Алтайский институт культуры начал принимать от абитуриентов видеозаписи с творческими испытаниями

Абитуриенты присылают разные задания, в зависимости от направления.
Желающие поступить на хореографический факультет записывают и присылают танцевальные номера и этюды. Абитуриенты театрального направления — художественное чтение стихов и прозы, исполнение песни. Художественного — высылают конструктивно-тоновый рисунок или графическую композицию.
Видеозаписи или ссылки для их скачивания принимают на электронную почту приемной комиссии — priem@agaki.ru.
Видео пробного вступительного экзамена обязательно должна сопровождать самопрезентация абитуриента — рассказ о себе, своих увлечениях, достижениях и успехах.
Преподаватели АГИК и представители экзаменационных комиссий рассмотрят и проанализируют работы будущих абитуриентов, выскажут замечания и проведут дистанционную консультацию по подготовке к основному экзамену.