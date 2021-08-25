Какие фильмы и где покажут в Барнауле в «Ночь кино»

Фильмы покажут на трех площадках — кинотеатрах «Премьера», «Пионер» и «Мир».
Вход будет бесплатным по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах кинотеатров.
Помимо Барнаула, фильмы покажут также в Алейске, Славгороде, Заринске, Змеиногорске, Яровом, Камне-на-Оби. И в селах — Поспелихе, Романово, Кулунде, Благовещенке, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленском.
О чем фильмы
«Конек-Горбунок» — это современная экранизация знаменитой сказки Петра Ершова.
Младший сын Иван знакомится с говорящим Коньком, который помогает ему выполнить самые разные задания царя — достать перо Жар-птицу, выкрасть Царь-девицу, достать ей кольцо из Рыбы-кит.
Сказка рассказывается на современном языке (в одном месте даже неожиданно звучит хит группы Little Big), а литературная основа немного исправлена в угоду жанра блокбастера. Но детям должно понравиться.
Начало показа:
- Кинотеатр «Премьера» — 17:00
- Кинотеатр «Мир» — 21:55
- Кинотеатр «Пионер» — 17:00
Горячая драма «Огонь» с Константином Хабенским повествует о буднях лесных пожарных.
После гибели подчинённого бывалый инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето в России — жаркая пора.
Взяв в команду шестым нахального новичка, парня своей дочери, Соколов отправляется на очередное задание в Карелию. И это задание будет гораздо сложнее, чем он мог себе представить.
Начало показа:
- Кинотеатр «Премьера» — 21:40
- Кинотеатр «Мир» — 19:25
- Кинотеатр «Пионер» — 21:00
«Пальма» — это душещипательная история про собаку, которую хозяин оставляет в аэропорту. Верный пес встречает каждый самолет, а его человека все нет и нет.
9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом.
Сценарий написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974—1976 годах во «Внуково».
Начало показа:
- Кинотеатр «Премьера» — 19:20
- Кинотеатр «Мир» — 17:25
- Кинотеатр «Пионер» — 19:00