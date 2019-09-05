Куда сходить в Барнауле 7 сентября, если вы не хотите попасть на День города

Если программа Дня города, который пройдет 7 сентября, показалась вам скучной или вы просто не выносите толпы людей — то специально для вас altapress.ru сделал подборку камерных мероприятий, куда можно сходить всей семьей или с друзьями в столице Алтайского края.

В кино

Самое время устроить для себя день осенних кинопремьер. А их немало — чего только стоит долгожданный выход в прокат картины «Оно-2». «Клуб неудачников» встретится вместе спустя 27 лет, чтобы окончательно победить клоуна-убийцу. И только 7 сентября «Оно-2» можно посмотреть в оригинале с русскими субтитрами всего за 150 рублей.

Еще из интересных киноновинок — фильм Валерия Тодоровского «Одесса». Картина перенесет зрителя 1970-е годы, курортный город охвачен холерой. В это неподходящее время в Одессу к родственникам прилетает погостить московский журналист. Встреча не обойдется без колоритных одесских анекдотов, семейных тайн и большой любви. В главных ролях Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник и Ирина Розанова.

В театр

7 сентября в алтайском драмтеатре пройдет премьерный показ спектакля «И разыгрались же кони в поле…». Всего на сцене покажут 11 рассказов Шукшина. Перед походом в театр можно почитать интервью altapress.ru с режиссером спектакля Максимом Астафьевым.

В театре кукол для самых маленьких покажут сразу два спектакля: романтическую историю Шарля Перро «Спящая красавица» и интерактивную сказку «Колобок».

На экскурсию

День города — самое подходящее время, чтобы получше узнать историю Барнаула. Музей «Мир камня» проведет традиционную экскурсию по сереброплавильному заводу. Всем желающим расскажут, как в Барнауле добывали драгоценный металл и покажут демидовские печи. Начало экскурсии в 15:30, цена 50−100 рублей.

В ГМИЛИКА суббота тоже будет посвящена истории Барнаула. Здесь проведут экскурсию для всей семьи и расскажут, как жил Барнаул в XVIII — начале XX века.

На выставку

В художественном музее в День города будут работать сразу три новые выставки. На экспозиции «Необычный натюрморт» можно будет увидеть нестандартные картины известного жанра в исполнении алтайских художников. Также в музее будет работать выставка юной художницы Аллы Кащеевой, которая занимается рисованием несмотря на то, что родилась без рук.

Еще одна выставка, заслуживающая внимания — «Слово о полку Игореве» питерского художника Юрия Люкшина. В своих работах он использовал иконописную стилистику, цвета, которые упоминаются в том самом древнерусском тексте: червонный стяг, багряные щиты, черный ворон, синие молнии, огненные стрелы.

На новой интерактивной выставке «Внутри человека» в музее «Город» экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать, покрутить и повертеть. Особенно это будет интересно для школьников младшего возраста — отлично подходит вместо скучного урока биологии.

Куда еще можно сходить в Барнауле на выходных

8 сентября в ДК Барнаула пройдет киберфестиваль по DOTA 2 и CS: GO. Среди геймеров разыграют призы общим призовым фондом 150 тыс. рублей. Прийти поболеть можно бесплатно, начало в 12:00.

В этот же день в лесу, в 15 минутах от шоссе Ленточный бор, пройдет последний опенэйр. Под открытым небом выступят местные группы, которые исполнят композиции в стилях этно, блюз, рок и регги. Начало в 14:00, билет — 150 рублей.

В Молодежном театре в воскресенье пройдет премьерный показ нового спектакля для детей «Гуси-лебеди». Это знакомая с детства сказка, повествующая о коварных гусях, которые украли мальчика Ваню, а сестре Маше пришлось его спасать.