Барнаульцев приглашают на орнитологическую экскурсию по Кислухинскому заповеднику

В Алтайском крае открыли осенне-зимний сезон бесплатных орнитологических экскурсий по Кислухинскому заповеднику. Первая из них состоится 8 сентября.

Организатор экскурсий — барнаульский орнитолог и бёрдвотчер Алексей Эбель. Прогулка пройдет вдоль новой экологической тропы с «одновременным наведением косметологического порядка», сообщается в группе организатора.

Протяженность познавательного маршрута — 2,5 или 6,5 км в зависимости от состава группы. По пути Алексей Эбель расскажет о обитаемых в заповеднике пернатых, их повадках и отличительных чертах, а также ответит на интересующие вопросы.

Начало экскурсии в 10:00, сбор у площадки санатория «Обские плесы». Необходима предварительная регистрация в группе vk.com/ornitoexur.