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О том, что накипело. Барнаульцам предлагают снять лучший социальный ролик

Барнаульцам предлагают принять участие в фестивале «Альтернативное видение». Для этого нужно снять короткий социальный ролик на заданную тему.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Фестиваль третий год подряд проводит барнаульская видеостудия DYSHES PRODUCTION. Принять участие в нем могут как профессионалы в области видеопроизводства, так и любители.

Всего в фестивале пять номинаций:

  • «Здоровый образ жизни»,
  • «Волонтёрство и патриотическое воспитание»,
  • «Безопасность на дорогах»,
  • «Охрана окружающей среды»,
  • «Пропаганда семейных ценностей».

На выбранную тему нужно самостоятельно снять небольшой клип, а затем прислать организаторам фестиваля ссылку на ролик.

Заявки принимаются до 31 октября и оформляются на сайте здесь.

Подведение итогов, награда победителей и просмотр видеороликов состоится 19 ноября.

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