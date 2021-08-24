Одевайся в картины. Питерские бизнесмены создали коллекцию одежды с произведениями искусств из барнаульского музея

Государственный художественный музей Алтайского края принял участие в общероссийском проекте из Санкт-Петербурга Museum.Market. Картины из его коллекции теперь красуются на повседневных вещах — от защитных масок и косметичек до свитшотов и пледов.

Что за проект

Museum.Market — это проект текстильной фабрики Kunjut, которая уже многие годы сотрудничает с музеями и музейными магазинами в сегменте текстиля.

Всю продукцию команда создает на собственном производстве в Санкт-Петербурге, включая работу с репродукциями и создание принтов, печать на ткани и пошив, рассказали в пресс-службе творческого проекта.

«Мы стремимся, в прямом смысле, раздвинуть региональные границы, приглашая нашу аудиторию узнать про невероятно богатый культурный фонд и творческую жизнь за пределами центра, за пределами их родных регионов, — пояснил идеолог проекта и генеральный директор Kunjut Николай Першин.

Помимо барнаульского музея, в проекте принимают участие Дарвиновский музей, Приморская картинная галерея, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Симферопольский художественный музей, Иркутский художественный музей, Государственный музей А.С. Пушкина, Государственный музей-заповедник «Петергоф».

Что и где можно купить

На сайте онлайн-магазина Museum. Market можно найти несколько десятков видов текстильных изделий. На них произведения трех авторов — Николая Зайкова, Петра Дика, Виталия Воловича.

Например, у питерской фабрики можно приобрести плед с принтом по мотивам картины «Музыкальный эксцентрик» из серии «Цирк» Воловича, косметичку с принтом по мотивам нескольких картин Дика, подушку с узнаваемым видом площади Советов от художника Николая Зайкова.

Цены на товары самые разные. Аксессуары — от 660 до 1300 рублей, товары для интерьера — от 650 до 3 795 рублей, одежда — от 1 995 до 2 950 рублей.