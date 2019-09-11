Питерский актер покажет в Барнауле спектакль "Пять рассказов Шукшина"

В сентябре и октябре в Барнауле на теАRТральной площадке «Спичка» (Ползунова, 37) питерский актер Владимир Борисов впервые покажет моноспектакль "Пять рассказов Шукшина".

В спектакль включены пять произведений Василия Шукшина: «Волки», «Как помирал старик», «Суд», «Жена мужа в Париж провожала», «Дядя Ермолай».

«Это одно из самых честных, живых и эмоционально точных прочтений авторского текста. Живая игра. Настоящий Шукшин», пишут в группе «Спички».

Моноспектакль был поставлен в 2004 году. По словам писателя Василия Белова, который был лично знаком с Шукшиным, голос Владимира Борисова очень напоминает голос самого Шукшина. «Пять рассказов Шукшина» был отмечен престижными театральными премиями «Монокль» и «Золотой витязь».

В Барнауле показы пройдут 28 сентября и 3 октября. Начало в 18:30, цена билета — 350 рублей.