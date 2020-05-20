Скучно до зевоты: почему виртуальный День музеев на Алтае должен сам себя изъять из кэша

18 мая в Барнауле прошла акция «День музеев» — онлайн-аналог «Ночи музеев», которую коронавирус лихо перенес на следующий год. Корреспондент altapress.ru просидел весь день у монитора с афишей в руках, чтобы не пропустить ни одно событие. Что не так с прошедшей акцией — в нашем онлайн-репортаже.

Смотрим , любуемся

На часах 10:00. Художественный музей готов встречать первых гостей — в соцсетях уже висит презентационный ролик, сделанный в 2018 году к 60-летию музея.

«Смотрим, любуемся!» — предлагают нам сотрудники музея. Не упускаем такую возможность и открываем видео.

Оно оказалось довольно коротким — чуть больше трех минут. С экрана на нас смотрят строгие, но одухотворенные лица создателей и первых сотрудников музея. Наверное, они и в страшном сне не могли представить, что их детище закроют из-за какой-то «китайской дряни».

Фото шедевров быстро сменяют друг друга, что не успеваешь их разглядеть. Впрочем, это не онлайн-экскурсия. Но ролик сумел «раздразнить аппетит» — некоторые картины захотелось рассмотреть детально вживую.

Правда, за сутки видео в «ВКонтакте» посмотрели в десять раз меньше людей, чем лет самому музею — всего 6 человек. Рискнем предположить, что большее число просмотров принесли сами сотрудники художественного.

Заповедные картины

Чтобы найти заявленную виртуальную выставку алтайского художника Ивана Попова, которую анонсировали в музее Шукшина в Сростках, нужно постараться.

Просто потому, что ее нет на сайте самого музея. Она находится на совершенно другом портале — сростинской мемориальной библиотеки. Ссылка на экспозицию оказалась в новостях музейного сайта. Но тех, кто жаждет насладиться пейзажами Сросток, ничто не остановит.

Картина «Жаркое лето в Сростках», художник Иван Попов bibl-srostki.ucoz.ru

«Жаркое лето в Сростках», «Летний дождик в Сростках», «Сростки. Катунские острова», «Утро в Сростках» — разглядывая акварельные картины троюродного брата Василия Макаровича, вдруг вспоминаешь, что этим летом не выпадет шанса отведать знаменитых пирожков размером с ладонь. С грустью закрываем вкладку.

Космос на экране

В космическом музее Титова по-военному строго, ровно в 11:00 выходит презентационный ролик.

Под бодрую музыку архивные кадры сменяются яркими современными фотографиями, которые так и кричат: «Посмотрите, какие мы молодцы: школьников приводим, губернаторов и космонавтов встречаем, конкурсы и фестивали делаем, выставки организуем!».

На Алтае после реконструкции открыли музей им. Титова. Анна Зайкова

Радуемся за музей и их просмотры: за сутки ролик посмотрели 90 пользователей — по сравнению с остальными музеями, это действительно космический результат.

Я слепила из того , что было

На видео в соцсетях ГМИЛИКА перед нами предстает симпатичный молодой человек с идеальной модельной укладкой и татуировкой на бицепсе.

Если не подглядывать название ролика, можно подумать, что он расскажет нам о тенденциях современной урбанистики или, на худой конец, литературных течениях на Алтае в конце XIX века.

Но нет — он предлагает достать обычный лист офисной бумаги и сделать из него голубя в японском стиле оригами.

Художественный музей и музей Титова показали мастер-класс по созданию кукол-оберегов — с двумя или десятью руками (такая пригодится хозяйке, которая не справляется с домашними делами).

Остается надеяться, что такой оберег защитит не только от сглаза, но и пандемии.

Дай мне ответ

В качестве интерактива краеведческий и космический музеи провели викторины.

Конкурс краеведческого музея спустя некоторое время поисков обнаружился в Instagram. Около часа пост висел без каких-либо комментариев. Поэтому мы рискнули ответить на все вопросы. И… выиграли альбом «Алтай. Победа-75»! Вместе с двумя другими счастливчиками. Правда, находили они ответы сами или «смухлевали» и просто скопировали предыдущие — остается только гадать.

Оружейная выставка в краеведческом музее Управление по культуре

Музей Титова разыгрывал пять входных билетов, которыми можно будет воспользоваться после снятия ограничений. Мы выслали ответы на все вопросы. Выиграли или нет — тоже осталось загадкой.

Экскурсии под ограничениями

То, что ожидалось больше всего — а именно онлайн-экскурсии — в День музеев провели до обидного мало.

А если быть точным — она была всего одна, в художественном музее. Научный сотрудник рассказала о работах алтайских художников-фронтовиков. Посмотреть ее можно и сейчас в социальных сетях музея.

Что имеем в итоге

По ощущениям, День музеев для барнаульцев прошел совершенно незамеченным.

Судя по всему, горожане не настолько горят искусством, чтобы посвящать будний день мониторингу соцсетей алтайских музеев. Большинство видео собирали смешных крохи просмотров, а посты — количество лайков.

Кажется, музейный дух действительно невозможно передать через экран. Поэтому остается ждать снятия ограничений — чтобы наконец-то насладиться реальным общением с искусством и наукой.