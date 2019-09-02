Сибирские наездники разыграют 1,5 млн рублей на Алтае

7 сентября в селе Новотырышкино в туркомплексе "Сибирское подворье" пройдет конноспортивный праздник "Золото Алтая", сообщает управление по туризму.

Больше сотни наездников из Алтайского и Красноярского края, Омской и Кемеровской областей, Республик Хакасия и Алтай поборются за звание абсолютного чемпиона Большого Сибирского круга. На стадион будут выпущены лучшие лошади Сибири рысистых и верховых пород.

Также в этот день проведут турниры на Кубок губернатора Алтайского края для лошадей орловской рысистой породы и Большой Сибирский кубок (Дерби).

На соревнованиях разыграют девять самых дорогих призов Сибирского Федерального округа, главный из которых — «Золото Алтая» — составит 500 тыс. рублей.

Начало праздника в 15:30.