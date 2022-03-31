Стало известно, когда выйдет сериал-приквел по «Игре престолов»

Сериал «Дом дракона», который является приквелом к «Игре престолов», выйдет 21 августа на стриминговом сервисе HBO.

В новом сериале будут рассказываться события, которые происходили за 300 лет до истории «Игры престолов».

По сюжету члены дома Таргариенов оставляют обреченную Валирию и отправляются на запад, где обнаруживают огромную территорию, населенную враждующими королевствами.

Сюжет основан на работах создателя фантастической эпопеи Джорджа Мартина, пишет ТАСС.

Ранее в сети появился трейлер еще одного громкого сериала по «Властелину Колец» Дж. Р. Толкина.

Сериал расскажет о событиях, происходивших за тысячи лет до событий трилогий «Хоббита» и «Властелин колец». Акцент будет сделан на 20 кольцах власти, которые были поделены между эльфами, гномами и людьми, а также одного из них — Кольца Всевластья.