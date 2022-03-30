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В Барнауле откроют выставку «певца гор и архитектуры» Валерия Октября

31 марта в художественном музее в Барнауле открывается персональная выставка «Танец жизни» члена Союза художников России Валерия Октября, приуроченная к 70-летию со дня рождения художника.

Персональная выставка «Танец жизни» члена Союза художников России Валерия Октября.
Персональная выставка «Танец жизни» члена Союза художников России Валерия Октября.
ghmak.ru

Большинство пейзажей Валерия Октября посвящены природе Горного Алтая и архитектуре европейских городов. В портретах он пишет людей искусства.

«Разнообразием стилей и тем отличаются его сюжетно-тематические композиции. Зачастую это образы философского или фантастического содержания с элементами жанровой картины, натюрморта, ню, а также портретного, пейзажного и анималистического жанра», — говорят о художнике в музее.

На камерной выставке «Танец жизни» будут представлены 11 работ мастера.

Посетители увидят европейские пейзажи живописца, такие как «Римская ночь», «Венеция». А также произведения фантасмагорического характера «Театр», «Ван Гог у мольберта», «Зима» и ещё ряд картин этого направления.

Выставка будет проходить до 15 мая.

Что известно о художнике

Валерий Октябрь родился 1 апреля 1952 года в городе Рубцовске. Занимался в изостудии В.Тихонова.

В 1976 году окончил Новоалтайское художественное училище по специальности «художник-дизайнер». Живёт и работает в Барнауле. Участник выставок с 1979 года.

Персональные выставки его работ проходили в Барнауле, городах Алтайского края, России, Европы и США. Картины художника хранятся в государственных и частных собраниях России и зарубежья.

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