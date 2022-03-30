В Барнауле откроют выставку «певца гор и архитектуры» Валерия Октября

Большинство пейзажей Валерия Октября посвящены природе Горного Алтая и архитектуре европейских городов. В портретах он пишет людей искусства.
«Разнообразием стилей и тем отличаются его сюжетно-тематические композиции. Зачастую это образы философского или фантастического содержания с элементами жанровой картины, натюрморта, ню, а также портретного, пейзажного и анималистического жанра», — говорят о художнике в музее.
На камерной выставке «Танец жизни» будут представлены 11 работ мастера.
Посетители увидят европейские пейзажи живописца, такие как «Римская ночь», «Венеция». А также произведения фантасмагорического характера «Театр», «Ван Гог у мольберта», «Зима» и ещё ряд картин этого направления.
Выставка будет проходить до 15 мая.
Что известно о художнике
Валерий Октябрь родился 1 апреля 1952 года в городе Рубцовске. Занимался в изостудии В.Тихонова.
В 1976 году окончил Новоалтайское художественное училище по специальности «художник-дизайнер». Живёт и работает в Барнауле. Участник выставок с 1979 года.
Персональные выставки его работ проходили в Барнауле, городах Алтайского края, России, Европы и США. Картины художника хранятся в государственных и частных собраниях России и зарубежья.