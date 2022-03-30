В Барнауле покажут спектакли премии «Золотая маска». В том числе пятичасовой «Война и мир» театра Вахтангова

В апреле в России стартует проект «Золотая маска в кино». В Барнауле, как и во многих кинотеатрах страны, покажут несколько спектаклей-номинантов главной театральной премии.

Показы откроют кукольной философской притчей «Ходжа Насреддин» Театра наций. В Москве они стартуют 15 апреля, в Барнауле — 24 апреля в кинотеатре «Галактика». Начало в 15:00, цена билета 450−550 рублей.

Постановка номинирована на премию «Золотая маска» 2022 года как «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа актера».

Кукол озвучили Константин Хабенский, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий, Инга Оболдина и Елизавета Боярская, пишет ТАСС.

В афишу проекта также вошли следующие спектакли: «Школа жен» Театра имени Маяковского, «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» театра «Мастерская Петра Фоменко» и недавняя премьера Театра имени Евгения Вахтангова — масштабный пятичасовой спектакль «Война и мир», который стал большим театральным событием в Москве.

Когда покажут эти спектакли в Барнауле — пока неизвестно.

Напомним, 27 марта алтайская драма с размахом провела Всемирный день театра. Фоторепортаж с события можно посмотреть здесь.