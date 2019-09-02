В Барнауле пройдет встреча со знаменитыми писателями-фантастами

5 сентября в Барнауле пройдет открытая встреча со столичными писателями-фантастами: Дмитрием Емцом ("Таня Гроттер", "Мефодий Буслаев"), Марией Семеновой ("Волкодав", "Мы - славяне!"), Катей Матюшкиной ("Анкета сыщиков", "Школа Кота да Винчи"). Встречу организует литературное агентство "Нео-Лит".

Встреча состоится в АлтГУ, по адресу ул. Димитрова, 66. Все желающие смогут задать интересующие вопросы, а затем получить автографы. Начало в 13:00.

После творческой встречи писатели поедут в предгорья Алтая, чтобы провести там обучающий семинар. Столичные гости расскажут об особенностях создания произведений в жанрах фантастика и фэнтези, а также обсудят произведения молодых авторов.