В Горном Алтае определят самого сильного человека Сибири

6 июля в селе Ая, на турбазе «Империя туризма» впервые пройдет турнир, где выберут самого сильного человека по жиму лежа в софт-экипировке.

В соревнованиях примут участие восемь девушек и десять мужчин из Алтайского края, Новосибирской области, Томской и Кемеровской областей. Как минимум четыре спортсмена планируют покорить вес более 400 килограммов.

Главные претенденты среди девушек — Ая Меркулова из Барнаула и Анна Вишняк из Новосибирска. Обе спортсменки весят 56 кг и имеют лучший результат в 170 кг.

Среди мужчин лучшие результаты у Алексея Меркулова из Барнаула (вес 100 кг, рекорд 425 кг), Максима Медведева из Барнаула (вес 120 кг, рекорд 435 кг) и Василия Сынкова из Томска (вес 105 кг, рекорд 410 кг).

Итоги подведут по абсолютному первенству, без весовых категорий. Общий призовой фонд составил 200 тысяч рублей. Начало турнира в 19:00.