Жители Алтая смогут посмотреть лучшие российские короткометражки под открытым небом

29 июня в краевой столице пройдут конкурсные и внеконкурсные показы Всемирного фестиваля уличного кино, сообщает министерство культуры. За понравившийся фильм можно будет проголосовать фонариком.

Всемирный фестиваль уличного кино каждое лето проходит по всему миру. В этом году фильмы посмотрят более миллиона человек из 1100 городов. Барнаул присоединился к акции в третий раз.

Что и где смотреть?

29 июня в 14:00 в кинотеатре «Премьера» покажут три внеконкурсные программы: «Доброе кино», «Доброе кино-2» и «Комедии».

В 20:00 конкурсные короткометражки можно будет посмотреть под открытым небом в парке «Барнаульская крепость». Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой.

До 30 августа показы фильмов-участников фестиваля уличного кино пройдут в Тальменском, Романовском, Завьяловском, Кулундинском, Змеиногорском, Мамонтовском, Благовещенском, Каменском, Поспелихинском районах, а также в городах Алейске, Славгороде, Рубцовске, Яровом.

Топ-5 интересных фильмов конкурсной программы

«Интервью», реж. Иван Соснин, 16 минут

Короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. В какой-то момент она решается встретиться с ним под видом журналистки.

«Электрический ток», реж. Петр Федоров, 8 минут

Настроенческая короткометражка о влечении и расставании, законах физики и стихотворении Гиппиус. В ролях актер Александр Паль.

«Лучше забей», реж. Ирина Ходюш, 15 минут

Озлобленный болельщик берет в заложники звезду российской сборной по футболу, чтобы научить его «забивать».

«Эвтаназия», реж. Елена Бродач, 10 минут

Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая, интеллигентная женщина пошла на хладнокровное убийство соперницы, к которой давно ушел ее муж. В обмен на правду он предлагает информацию, которая способна изменить позицию потенциальной преступницы.

«Миллиард», реж. Евгений Дудчак, 20 минут

Молдавский старичок путешествует захватывающим путем по всему миру со своим деревянным туалетом. Это происходит, пока его желание иметь все больше и больше не прерывает его путешествия.

Что известно о фестивале

Фестиваль уличного кино — это некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке России. За 4 года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин и другие деятели культуры.