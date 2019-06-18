«Двое суток на жаре»: как маленькая сыроварня с Алтая победила на выставке во Франции

В начале июня во французском городе Тур состоялся Международный сырный салон (Mondial du Fromage 2019). Алтайский край на нем представляла частная сыроварня Кокориных из Смоленского района. Из пяти привезенных образцов жюри отметило один. Результат мог быть куда лучше, если бы не ряд досадных обстоятельств.

Как рассказала altapress.ru совладелица сыроварни Алла Роенко, во время перелета во Францию ее багаж, в котором находились сыры для выставки, потерялся. Пока его искали, прошло достаточно времени. С учетом переездов сыр провел на жаре больше двух суток.

На выставке в Туре сыроварня представила пять различных сыров: три образца твердых сортов и два — полутвердых.

Алла Роенко,

совладелец сыроварни Кокориных:

Из пяти образцов лучше всего сохранился твердый сыр «Сибиряк», все остальные — растеклись. Надо сказать, что изначально название у него было другое. Но в связи с тем, что пришлось наименования переводить на французский, пришлось его поменять. Очень сложно было бы объяснять французам, что такое сыр «Солоновский». А так все понятно.

«Сибиряк» — сыр выдержанный. Сыроварня Кокориных выпускает его из натурального коровьего молока и закладывает на созревание в течение 12 месяцев. Для сравнения, массовые сыры, которые можно купить в обычном магазине, созревают до 3 месяцев.

По итогам оценки экспертов, «Сибиряк» получил бронзовую медалью Международного салона.

Как рассказала Алла Роенко, финансовых дивидендов победа во Франции не принесла. Однако о ней достаточно быстро узнали на родине.

Алла Роенко,

совладелец сыроварни Кокориных:

Покупатели заезжают к нам на сыроварню и обычно покупают маленькие кусочки разных сыров. «Сибиряк» стали брать чаще, это мы уже отметили.

Стоит «Сибиряк» 1,5 тыс. рублей за килограмм. В Барнауле Кокорины продают его через сеть винных магазинов.

В ближайшее время сыроварня намерена активнее продвигать свои полутвердые сыры. Недавно здесь выпустили новинку — сыр «Сусанинский» для завтрака. По словам Аллы Роенко, это российский аналог итальянского качотта.

Как появилась сыроварня?

История частной сыроварни Кокориных началась семь лет назад с визита Аллы Роенко в составе алтайской делегации к сыроделам французской провинции Франш-Конте.

Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов

Тремя годами ранее в хозяйстве начали постепенно увеличивать поголовье коз. Из их молока на сыроварне выпускали первые сорта сыра. Сейчас здесь производят более 20 наименований продукции.