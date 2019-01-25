«Киприно» построит завод за 1 млрд для выпуска элитных сыров

В сентябре 2019 года «Киприно» планирует завершить крупный инвестиционный проект. На свободных площадях рядом со своим предприятием «Троицкий маслосыродел» компания строит еще один сырный цех и хранилище. На строительной площадке 24 января побывал губернатор Виктор Томенко.

Строительные работы на «Троицком маслосыроделе» начались в сентябре 2018 года. Это уже вторая очередь реконструкции — первую завершили в 2016 году. Тогда мощности завода выросли с 80 до 120 тонн молока в сутки.

Теперь инвесторы замахнулись на большее. На свободной площадке рядом с заводом они планируют построить с нуля новый сырный цех на 120 тонн молока и огромное сырохранилище площадью 4 тысячи квадратных метров, объединив все под одной крышей.

По словам Николая Медведева, технического директора компании «Киприно», общий объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

На объекте ведется активное строительство, заказано оборудование.

Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова

Николай Медведев,

технический директор компании «Киприно»:

Это будут принципиально новые технологии, революционные методы ухода за сыром, поддержания климатических условий. Это будет гордость нашей компании. Здесь будет много оборудования, которого в России еще нет.

Новое оборудование должно поступить в Троицкое к июню. Еще два месяца понадобится на его монтаж. Полностью запустить свой супер-завод руководство компании планирует в сентябре.

Что будут выпускать на новом заводе?

На новых мощностях «Киприно» будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами. Срок созревания у таких сыров может составлять до полугода.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов «Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

«Когда-нибудь эмбарго отменят, границы откроют. Уступать место на полках при этом мы не хотим», — объяснил позицию компании Николай Медведев.

Сейчас в структуре компании функционируют три сырзавода в Шелаболихинском, Троицком и Третьяковской заводе.

В августе прошлого года «Киприно» запустило в Барнауле современный цех по фасовке продукции.