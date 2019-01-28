Компания «Макфа» модернизирует свой завод на Алтае для лучших времен

Крупозавод федеральной компании «Макфа» в Троицком районе в 2019 году начнет реконструкцию. Здесь планируется увеличить мощности по хранению сырья и установить дополнительное оборудование. Все это поможет предприятию в подходящий момент увеличить объемы производства. Пока это сделать не удается из-за проблем со сбытом.

Сейчас на заводе работают три линии, выпускающие гречневую, овсяную крупу и различные варианты хлопьев. Предприятие в состоянии переработать до 100 тонн сырья в сутки, однако не всегда это удается.

Наибольшая загрузка наблюдается на линии выпуска гречки — 70%. По остальным видам продукции этот показатель гораздо ниже. Завод выпускает столько круп, сколько может продать.

Руководитель производственной площадки «Макфа» в Троицком районе отмечает, что проблемы со сбытом возникают из-за высокой конкуренции на рынке.

Вера Кузмина,

руководитель производственной площадки «Макфа»:

Наша компания на рынке макарон уже много лет номер один в России. С крупами дела обстоят чуть сложнее, здесь мы только начинаем раскручивать свой бренд. думаю, что все у нас получится.

Крупяной завод «Макфа» в Троицком районе Анна Зайкова

Чтобы в подходящий момент быстро нарастить объемы производства, на предприятии решили провести модернизацию. В нынешнем году здесь становят дополнительные мощности по хранению сырья, закупят часть производственного оборудования.

Объем необходимых инвестиций по этим направлениям руководство предприятия оценивает в 8,5 млн рублей.

Напомним, крупяной завод в Троицком районе официально презентовали в начале ноября 2015 года. В строительство перерабатывающего предприятия в Алтайском крае челябинская компания «Макфа» вложила 817 млн рублей.