Транснациональная компания PepsiCo завершила крупный инвестпроект на Алтае

В сентябре Алтайский край посетил президент «PepsiCo Россия» Нил Старрок. Он встретился с губернатором Виктором Томенко и осмотрел «Рубцовский молочный завод», входящий в структуру компании. Инвестор вложил более 400 млн рублей в строительство локальных очистных сооружений и запуск второй линии по переработке подсырной сыворотки.

Новое высокотехнологичное оборудование позволит развивать глубокую переработку молока и получать сыворотку, которую можно использовать при выпуске других продуктов питания.

Как стало известно altapress.ru, власти края предлагают PepsiCo и дальше развивать это направление на рубцовском предприятии. Увеличив уровень деминерализации сыворотки, собственники предприятия смогут выпускать продукт, предназначенный для производства детского питания.

Нил Старрок,

президент «PepsiCo Россия»:

Развитие переработки сыворотки — это важное технологическое решение, которое будет способствовать расширению безотходного производства на предприятии. Оно позволит увеличить жизненный цикл молочного сырья и даст возможность использовать полученные в результате переработки сыворотки продукты для производства новой продукции.

В текущем году на «Рубцовском молочном заводе» запущены в работу новые локальные очистные сооружения. По своему техническому оснащению они соответствуют высоким требованиям.

В Алтайском крае стартовал творческий конкурс

5 ноября 2018 года в Алтайском крае стартовал масштабный творческий конкурс «Люблю алтайские продукты». Отбор работ будет проходить по трем номинациям: «Рецепт-фото», «Рисунок (поделка)» и «Литературное творчество».

На конкурс принимаются творческие работы детей в возрасте от 7 до 17 лет. В каждой из номинаций участнику нужно разместить творение в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники») с его описанием (не менее 500 символов) и обязательным хэштегом #алтайскиепродукты2018. За первое место победителям будут вручены смартфоны, за второе — смарт-часы, за третье — фитнес-браслеты. Все участники получат дипломы, сувениры и подарки от алтайских производителей. Подробности конкурса вы можете узнать на сайтах www.altapress.ru и www.ffprom22.ru.

Продолжается прием работ на творческий конкурс «Люблю алтайские продукты» Михаил Хозяйкин

Алтайский завод начал выпускать традиционное масло

Завод «Рикон» в Калманском районе запустил новое производство. Предприятие начало изготавливать сливочное масло в маслобойнях.

Маслоцех на «Риконе» производит 5 тонн продукции в месяц. По словам Олега Махнакова, директора предприятия, все масло сделано из натуральных сливок и по традиционной технологии. В настоящий момент большая часть продукции отправляется за пределы региона. В 2016 году завод «Рикон» начал масштабную реконструкцию. К основному производству пристроили новые площади. Это позволило увеличить объемы переработки молока с 30 тонн в сутки до 60. Производитель планирует довести этот показатель до 100 тонн.

Роскачество и власти края заключили соглашение

30 октября руководитель Роскачества Максим Протасов и губернатор края Виктор Томенко подписали соглашение. Документ повлечет за собой ряд позитивных изменений.

Во-первых, планируется увеличить число аккредитованных лабораторий в Алтайском крае, готовых проводить исследования для Роскачества. Сейчас в регионе их две, всего же по стране около 70. Во-вторых, объединение готово провести исследование тех товаров, которые наиболее активно выпускают алтайские предприятия. Речь идет о крупе, муке, цельномолочной и мясной продукции, сырах. В-третьих, Роскачество после подписания соглашения ждет, что местные компании будут активнее заявляться на соискание премии правительства России в области качества. За последние два года на премию заявилось в 1,5 раза больше компаний, чем за все предыдущие 20 лет.