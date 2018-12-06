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В Барнауле пройдет большой семейный праздник

8 декабря на площадке «Эко-ярмарки ВДНХ» (ул. Взлётная, 2-д) пройдет большой семейный праздник. Здесь подведут итоги творческого конкурса «Люблю алтайские продукты», проведут тыквенные выборы и устроят настоящее веселье с аниматорами, аквагримом и мастер-классами от хобби-маркета Hand Mad. Вход свободный!

Праздник для всей семьи.
Праздник для всей семьи.
Анна Зайкова

С 12.00 до 14.00 на творческой площадке с мастер-классами от Hand Mad каждый сможет рассказать о своих гастрономических предпочтениях, сделав открытку или поделку из фетра в виде любимого продукта с Алтая. Кроме того, для маленьких гостей будет работать зона с аквагримом, а для непосед — анимационная программа с любимыми героями мультфильмов и игротека от магазина настольных игр и комиксов ХОББИTOWN. Родителям предстоит отдать решающий голос в судьбе тыквы-гиганта на тыквенных выборах. Бонус для всех — распродажа и дегустация от отелов «Эко-ярмарки ВДНХ».

Праздник для всей семьи.
Праздник для всей семьи.
Анна Зайкова
Праздник для всей семьи.
Праздник для всей семьи.
Анна Зайкова
Праздник для всей семьи.
Праздник для всей семьи.
Анна Зайкова
Праздник для всей семьи.
Праздник для всей семьи.
Анна Зайкова
Праздник для всей семьи.
Праздник для всей семьи.
Анна Зайкова

В это же время на главной сцене «Эко-ярмарки ВДНХ» пройдет награждение победителей конкурса «Люблю алтайские продукты» от издательского дома «Алтапресс», управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, при поддержке министерства образования и науки Алтайского края. Ребятам вручат дипломы, подарки партнеров и главные призы — телефоны, смарт-часы и фитнес-браслеты.

С 5 по 25 ноября ребятишки от 7 до 17 лет публиковали в социальных сетях рецепты с любимыми алтайскими продуктами по трем номинациям: «Рецепт-фото», «Рисунок (поделка)» и «Литературное творчество». Конкурсная комиссия оценила все работы и выбрала по 3 победителя в каждой номинации. Кому достанется «приз зрительских симпатий» еще неизвестно. Вы можете принять участие в онлайн-голосовании и выбрать чемпиона до 5 декабря.

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