Алтайские дорожники начнут расширять Чуйский тракт

Управления автодорог «Алтай» планирует активно расширять Чуйский тракт, сообщил 5 декабря начальник ведомства Ярослав Долинский на совещании регионального правительства. Он отметил, что работы могут начаться в 2019 году.

Что сделают уже скоро

Долинский доложил, что в 2019 году на федеральной трассе Р256 «Чуйский тракт» введут в эксплуатацию мост через Чумыш, 9 километров четырехполосной трассы на подъездах к нему и две двухуровневые развязки (на села Луговое и Тальменка. — прим. ред.).

Также дорожники готовы расширить двухполосный участок у села Озерки в Тальменском районе, сообщил Долинский. Управление уже подготовило проект реконструкции 10 километров трассы. На то, чтобы превратить участок в четырехполосный, потребуется около 2 млрд рублей. Предполагается, что работы проведут за 3 года, уточнил он.

Если Минэкономразвития одобрит заявку Росавтодора и внесет 10-километровый участок у Озерок в федеральную адресную инвестиционную программу, работы начнутся в 2019 году, сообщил начальник упрдор «Алтай».

Какие участки в перспективе

В планах — расширить 15-километровый отрезок «Чуйского тракта» в районе станции Среднесибирская. Тогда весь путь от Барнаула до границы с Новосибирской областью будет четырехполосным. После этого будут расширять бийское направление. «Темпы будут зависеть только от решений федерального правительства», — уточнил Ярослав Долинский.

При этом он отметил, что если в последние годы финансирования из Москвы на строительство и реконструкцию федеральных трасс в Алтайском крае практически не поступало, то с 2018 года «пошел рост затрат, и эта цифра будет увеличиваться».

Чуйский тракт практически на всем протяжении по территории Алтайского края работает в режиме перегрузки, отметил Долинский. Без расширения основной транспортной артерии региона не удастся снизить аварийность и смертность, считает он.