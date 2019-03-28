Азиатские инвесторы хотят купить заводы Ford в России

Азиатские инвесторы заинтересованы в покупке российских заводов Ford, которые решили закрыть. В частности, речь идет о корейском Hyundai, рассказали «Известиям» источники, знакомые с деталями переговоров. По некоторым данным, интерес проявляет и китайский производитель GAC Motor.

К концу июня заводы по выпуску легковых автомобилей закроют. Сотрудников двух предприятий — в Набережных Челнах и Елабуге — приглашает КамАЗ, а вопрос с трудоустройством работников завода во Всеволожске пообещали решить власти Ленинградской области. На челнинском предприятии работают около 850 человек, на заводе двигателей в Елабуге трудится 100 человек, во Всеволожске — 950.

Представители Ford Sollers уже подтвердили, что приобретение производственных площадок обсуждается. Американский концерн решил уйти с российского рынка легковых автомобилей из-за убыточности и сосредоточиться на реализации коммерческого транспорта.

На предприятие во Всеволожске уже приезжали представители одного из азиатских автобрендов. Источники «Известий», знакомые с деталями переговоров, уточнили, что это были представители южнокорейского Hyundai. «Он уже подписал обязательства в рамках специального инвестконтракта. Планировалось расширение мощностей. Корейцы заинтересованы в оборудовании завода двигателей, — пояснил собеседник издания. Представитель «Хендэ Мотор СНГ» отказался от комментариев.

Пресс-секретарь Ford Sollers Екатерина Комарова сказала «Известиям», что переговоры о приобретении производственных площадок идут, но договоров о продаже пока нет.

Уход из России обойдется американскому автоконцерну минимум в 600 млн рублей. Эти деньги пойдут на то, чтобы рассчитаться с сотрудниками и закрыть задолженность перед бюджетами разных уровней. Легковые автомобили бренда полностью уйдут с рынка, в том числе их не будут импортировать. Складских запасов машин хватит до сентября 2019 года.