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Автоновости

Барнаулец попал в больницу после ДТП с переворотом

20 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло ДТП. 34-летний житель Барнаула на Toyota Caldina не справился с управлением и съехал в кювет.

ДТП в Республике Алтай
ДТП в Республике Алтай
ГУ МВД по Республике Алтай

Авария случилась на 85 километре автодороги «Подъезд к с. Талда-Тюнгур — природный парк «Белуха». Водитель ехал со стороны села Тюнгур в направлении Усть-Коксы. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего машина перевернулась, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в районную больницу.

По факту ДТП возбудили административное расследование. Известно, что водитель был трезв.

Похожее ДТП произошло в Кош-Агачском районе 19 июля на 3 километре автодороги «Подъезд к с. Мухор-Тархата». 29-летний местный житель на ВАЗ-21104 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. У водителя были признаки алкогольного опьянения.

С полученными травмами в больницу попали водитель и пассажир автомобиля — 28-летний житель села Кош-Агач. Госпитализация потребовалась только пассажиру.

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