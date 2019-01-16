Барнаулец увлекся редкими японскими псевдоретромобилями Mitsuoka

Автомобилями Mitsuoka Дмитрий Усолкин заинтересовался еще в 2007 году. Изучил информацию о моделях бренда и пообещал себе, что обязательно станет владельцем такой машины.

Дмитрий Усолкин,

житель Барнаула:

Меня тогда сильно зацепила уникальность этих моделей и классический дизайн английской школы 60-х годов. Это произведение автомобильного искусства.

Почти 10 лет мысль приобрести Mitsuoka не отпускала Дмитрия. Смотрел варианты в России, но в итоге решил покупать на аукционе в Японии. Нужную модель искал с компанией-посредником несколько месяцев, и в итоге купил сразу два экземпляра Mitsuoka Galue — первого и второго поколений. Когда машины приехали в Барнаул, их реставрировала целая команда специалистов.

Дмитрий говорит, что изначально покупал машины «для души», но потом решил использовать их в коммерческих целях и стал сдавать в аренду для свадеб, фотосессий и тематических мероприятий. При этом Galue-I пользовался большим успехом, чем экземпляр второго поколения. Также Усолкин участвовал со своими Mitsuoka на автовыставках и фестивалях.

Содержать Mitsuoka несложно, говорит он: запчасти и расходники для них стоят столько же, как на любой другой 20-летний японский автомобиль. Дело в том, что эти машины созданы на базе моделей Nissan (Galue-I в техническом плане это Nissan Crew, Galue-II — Nissan Cedric/Gloria).

Дмитрий Усолкин,

житель Барнаула:

Эмоционально это абсолютно разные автомобили, хотя и выглядят почти одинаково. Но слишком разное ДНК заложено в базы этих моделей. В одной получилось воплотить истинную английскую аристократичность, строгость и, может быть, даже некую официальность, а вторую можно отнести к новому прочтению автомобильной классики с элементами, присущими автомобилям XXI века — мощный двигатель, диодная оптика, аудио-система премиального уровня.

В сентябре 2018 года Дмитрий продал Mitsuoka Galue-II покупателю из Крыма. На автомобиле первого поколения 2001 года выпуска продолжает ездить до сих пор, однако выставил машину на продажу за 900 тыс. рублей. Кроме объявления Дмитрия на сайте drom.ru лишь 6 действующих предложений о продаже автомобилей марки Mitsuoka в России. Одно из них из Бийска — там продают Mitsuoka Le-Seyde 1990 года выпуска за 1,2 млн рублей.

Дмитрий Усолкин,

житель Барнаула: