Более сотни участков заберут у жителей пригорода Барнаула ради строительства дороги

102 земельных участка в Первомайском, Павловском, Калманском районах и городе Барнауле будут изъяты у собственников из-за строительства дороги «Обход Барнаула с мостом через Обь». Постановление об этом подписал губернатор Виктор Томенко 12 июля.

Согласно документу, оценку земельных участков и переговоры с их собственниками должно провести КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края». Возмещение стоимости участков ляжет на краевой бюджет.

Проект дороги протяженностью 68 км был одобрен Главгосэкспертизой в декабре прошлого года. Проектировщики работали над проектом обхода три года, уточняет сайт «Недвижимость Алтай».

Дорога позволит соединить федеральные трассы А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан», Р-256 «Новосибирск — Бийск — Ташанта», а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой «Барнаул — Павлодар — Астана».

Начало транспортного обхода будет за аэропортом и идти в обход поселка Лесного, через Бельмесево, за Фирсово, Бобровкой. Кроме того, планируется строительство третьего моста через Обь длиной в 2,5 км.

Ранее в Минтрансе говорили, что такой обход города сможет существенно разгрузить трафик в Барнауле. Это произойдет за счет уменьшения количества транзитного транспорта, который также приводит к разрушению дорожного покрытия.

По предварительным данным, стоимость обхода может достигать 50 млрд рублей. Планируется, что финансирование проекта будет осуществляться за счет государственно-частного партнерства.

Кстати, еще в ноябре 2016 года под обход Барнаула было зарезервировано 430 земельных участков на три года. При этом у региона есть возможность продлить данный срок.