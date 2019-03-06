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Автоновости
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Чистому городу — чистое движение

Весной чистота становится наиболее востребованной. За долгую зиму снег, лед и грязь достает любого водителя, что называется, до печенок.

Чистому городу — чистое движение!
Чистому городу — чистое движение!
Источник: технический центр Nissan Автоцентра АНТ.

В этот период глобальная чистка — вроде как сизифов труд, все равно результат быстро сходит на нет. А вот весной хочется наконец по-настоящему очиститься, обновиться — это происходит и в природе, недаром и субботники наши проходят весной, когда можно убрать мусор и грязь, скопившиеся под снегом за долгие холодные месяцы.

Но если чистота экстерьера и интерьера автомобиля видны невооруженным глазом, то о состоянии его внутренних систем без специальных инструментов можно только догадываться.

Говоря о весенней «уборке» автомобиля, нельзя не затронуть проверку климатических систем, поскольку на них ложится сезонная нагрузка — после зимнего «отдыха» им предстоят повышенные нагрузки. При этом от чистоты кондиционера зависит уже здоровье не автомобиля, а водителя и его пассажиров. Дело в том, что на испарителе кондиционера активно размножаются бактерии и грибки. В результате в салоне образуется неприятный запах, а люди могут подхватить легочные заболевания, в том числе хронические.

В дилерском центре Nissan Автоцентра АНТ используется ультразвуковая очистка, которая позволяет убрать бактерии и грибки не только в климатической системе, но и во всем салоне. Вся процедура занимает максимум 30 минут и не требует разборки элементов салона.

Специально для жителей города Барнаула на первый месяц весны в ДЦ Nissan Автоцентра АНТ сделали акцию по данной услуге. Только в марте проверка, дозаправка и очистка системы кондиционирования вашего автомобиля 1500 рублей (с учетом расходных материалов)". После проведения данной процедуры рекомендуется замена салонного фильтра автомобиля.

Автоцентр АНТ Nissan в марте подготовил ряд спецпредложений, которые позволят подготовить автомобиль к весенне-летнему сезону:

«КОНДИЦИОНЕР»
  • Проверка, дозаправка и очистка системы кондиционирования за 1500 рублей на любом легковом автомобиле.
«ЗАМЕНА МАСЛА»
  • Замена масла в двигателе с расходниками за 1500 рублей!
  • Сертификат Nissan Аssistance в подарок!
  • Акция для постгарантийных автомобилей Nissan, V масла до 5л.
«ШИНОМОНТАЖ»
  • Шиномонтаж с балансировкой и всеми расходными материалами за 1500 рублей (на любом легковом автомобиле, исключая премиальные бренды, размер резины до R20).
  • Мойка колес в подарок!
«ТОНИРОВКА»
  • Тонировка любого легкового автомобиля с расходными материалами 3500 рублей (без передних стекол).
  • Техмойка в подарок!
«ГЕОМЕТРИЯ»
  • На любом легковом автомобиле развал-схождение 700 рублей (кроме премиальных брендов).
  • Техмойка в подарок!
«АВТОЛЕДИ»
  • Для женщин владельцев автомобилей Ниссан — скидка 30% на все услуги сервиса и 20% - на запчасти.*
  • Сертификат Nissan Аssistance в подарок!


Выбирайте проверенное качество Технического центра Nissan Автоцентра АНТ.

Запись по телефону: (3852)28−22−28 или на сайте nissan-ant22.ru


*Организатор акции: ООО «АНТ Импорт». Подробности акции можно узнать в отделе продаж Автоцентра АНТ. Информация о стоимости действительна на момент публикации

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