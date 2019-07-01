Чудеса скорости. Мэрия Барнаула за один день нашла перевозчика на три маршрута

Всего день понадобился барнаульскому комитету по транспорту, чтобы найти перевозчика на три маршрута — № 33, 77 и 121. Им стал компания «АГАС-Транс». Она уже обслуживала эти направления, но проиграла в конкурсе бийской компании «Транс Лайн». Последний не смог продлить лицензию и сошел с маршрутов, пишет «Московский комсомолец».