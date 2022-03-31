Чуйский тракт от Новоалтайска до Бийска расширят до четырех полос

Работы планируют завершить в 2028 году.

«По территории Алтайского края протяженность Чуйского тракта без подъезда к Барнаулу и обхода Бийска составляет 284 км, из которых в работе по расширению с двух полос до четырех находятся 43 км, из них 24,5 км введем в эксплуатацию в этом году. До 2028 года мы планируем от Новоалтайска до Бийска сделать трассу полностью четырехполосную», — заявил Рубаненко.