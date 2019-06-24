Депутаты предложили отменить штрафы за неправильную тонировку авто

Депутаты Госдумы от ЛДПР считают, что необходимо отменить штрафы за тонировку стекол в автомобиле, пишет РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Сейчас за неправильную тонировку предусмотрен штраф в 500 рублей.

Законопроект предлагает признать утратившей силу часть статьи Кодекса об административных правонарушениях, где говорится, что стекла, «светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа».

Авторы законопроекта считают, что тонирование стекол — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Это экономит средства в связи с уменьшением нагрузки летом на кондиционер, а также позволяет защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей.

По мнению депутатов, основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе.

Светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70−72%, то есть не дотягивает до 75%, считают авторы законопроекта. То ест избежать штрафов практически невозможно, говорится в документе.