«Доставай злюкометр»: как эксперты ОНФ проверяли дороги Барнаула и что они доложат Путину

В Барнаул 5 сентября прибыли участники дорожной инспекции общероссийского народного фронта (ОНФ). Эксперты уже проехали по многим населенным пунктам России и наконец-то добрались до краевой столицы. В целом специалисты остались довольны состоянием дорог в городе, но у них возникло немало вопросов к чиновникам и дорожникам. Рассказываем, как именно активисты ОНФ проверяли улицы Барнаула.

Краткое содержание

Нет дороги , но есть проблемы

Сначала проверяющие направились на участок улицы Сиреневой в границах улиц Взлетной и Балтийской. Ранее барнаульцы сообщали, что там не строят дорогу больше пяти лет. Рядом находятся новые спальные кварталы, но их жители лишены возможности проехать к своим домам. Долгое время они вынуждены искать путь домой через чужие дворы или соседние улицы.

Об этой проблеме горожане рассказали активистам ОНФ, участок отметили на интерактивной карте убитых дорог. Это специальный сайт, на котором жители различных регионов России сообщают о проблемных участках, требующих ремонта в первую очередь. Таким образом формируется народный рейтинг, из которого власти зачастую включают обозначенные проблемы в планы ремонтных работ.

Ранее в Барнауле наибольшее число голосов в этом рейтинге набрали улицы: Балтийская, Новосибирская и Попова, но там уже проведен или идет ремонт. Теперь своей очереди будет ждать Сиреневая.

Улица Сиреневая. Altapress.ru Улица Сиреневая. Altapress.ru «Дорожная инспекция ОНФ» проверяет качество дорог Барнаула. Общероссийский народный фронт в Алтайском крае

Все «прелести» поездки по этой улице прочувствовали на себе журналисты — автобус трясло и шатало из сторону в сторону. Дорогой назвать это трудно — обычный грунт с ямами и кочками. Дмитрий Цопов, эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отметил, что «дороги здесь особо и нет» и спросил у представителей власти, почему так произошло.

Иван Гармат, зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи ответил, что на этом участке, действительно, «как таковая дорога отсутствует». Но она появится в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь планируют положить полноценное дорожное полотно с системой закрытого водоотведения, устройством пешеходных зон и освещением. Специалисты уже разрабатывают проектно-сметную документацию.

Иван Гармат. Altapress.ru

Иван Гармат также пояснил, что проблема на Сиреневой возникла потому, что с застройщиков сняли обязательства по полноценному обустройству инфраструктуры. Теперь эти полномочия возложили на муниципалитеты, поэтому строительством дороги займется город.

Ранее подобная ситуация была и на улице Сергея Ускова, однако вскоре там появилась дорога. Иван Гармат также сообщил, что в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 965 млн рублей в Барнауле ремонтируют 33 участка городских дорог. На двух из них — улицы Солнечная Поляна и Попова — проводят масштабное дорожное строительство.

«Злюкометр» Altapress.ru

В свою очередь эксперты ОНФ не только осмотрели участок на улице Сиреневой, но и показали народный инструмент под названием «злюкометр». С его помощью можно измерить глубину дорожной ямы, узнать уровень просадки люков и решеток.

«Философский» вопрос цвета разметки

Участники дорожной инспекции также побывали на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. Ранее этот участок был аварийным, водители не соблюдали очередность проезда и скоростной режим. После установки светофора ДТП стало меньше, но избавиться от всех проблем пока не удалось. В частности, активисты отметили, что некоторые дорожные знаки плохо видно из-за кустов и веток деревьев.

«Дорожная инспекция ОНФ» проверяет качество дорог Барнаула. Общероссийский народный фронт в Алтайском крае

Специальным прибором здесь проверили качество разметки. В этот раз к ней претензий не было, а вот показатели пешеходного перехода не соответствовали нормативам по ночному световозвращению. Эту ситуацию в мэрии пообещали исправить в ближайшее время.

Эксперты сообщили, что у них в целом есть претензии к качеству разметки во всем Барнауле. Активисты поздно приехали в город и рассказали, что в темное время суток разметку очень плохо видно. «В некоторых местах ее ночные светоотражающие свойства не удовлетворяют нормативным требованиям» — заявил Дмитрий Цопов. По его словам, почти везде разметка в Барнауле — темно-серого цвета.

«Дорожная инспекция ОНФ» проверяет качество дорог Барнаула. Общероссийский народный фронт в Алтайском крае

Валерий Ведяшкин, начальник горотдела организации дорожного движения, сообщил, что на цвет разметки влияют строительные и дорожные работы, которые проводятся в течение всего года. Его спросили: «Когда в городе разметка станет белой?». Но чиновник ответил, что это вопрос философский.

Ведяшкин еще добавил, что разметка активно эксплуатируется и со временем изнашивается. По его словам, ее стараются обновлять на различных улицах города, однако финансирование ограниченно.

Итоги проверки , о которых доложат Путину

В итоге специалисты дорожной инспекции ОНФ все же оценили состояние барнаульских дорог на «пятерку», но отметили, что в городе необходимо проводить работы не только на проезжей части, но и на тротуарах. Доступность улиц для пешеходов, по мнению активистов, заслуживает «четверки». А по безопасности дорог Барнаулу поставили всего лишь «тройку», напомнив о качестве разметки и освещения.

«Дорожная инспекция ОНФ» проверяет качество дорог Барнаула. Общероссийский народный фронт в Алтайском крае

Дмитрий Цопов,

эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»:

Пожалуй, Барнаул — город, который нас приятно удивил. Мы были здесь в 2015 и 2017 годах, видели, что были серьезные проблемы с дорогами, но сейчас ситуация налаживается. По крайней мере, центральные улицы находятся в хорошем состоянии, в том числе благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Своим мнением о качестве дорог поделился и руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов. На электросамокате он проехал по улицам города 8 километров за 35 минут.

«Дорожная инспекция ОНФ» проверяет качество дорог Барнаула. Общероссийский народный фронт в Алтайском крае

«В большей степени я испытывал проблемы из-за качества тротуарного покрытия. В целом могу сказать, что город приспособлен для маломобильных граждан, для тех, кто ездит на самокатах. Не увидел велодорожек, поэтому поставим «четверку», — сказал Осипов.

По результатам инспекции активисты отправят властям запросы со списком недостатков, которые увидели в городе. А после того, как эксперты объедут всю страну, они представят итоговый доклад президенту России Владимиру Путину.