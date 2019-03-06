Дорого. Богато: опубликовано фото российского «броневика-лимузина»

Посетителям автосалона представили бронированный Senat Limousine L700 и Senat S600 в стандартной конфигурации. Автомобили представлены в цвете «Русское золото» — «оттенок» разработали специально для автосалона.

"Русское золото" (более известное как Aurus) презентовали в Женеве. Дорого. Богато. Швейцарским банкирам должно понравиться pic.twitter.com/dpCFEZXhEh — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 марта 2019 г.

Презентацию для посетителей салона провел гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.

Создать бренд класса «люкс» для мирового рынка автомобилей было сложно, так как необходимо было соответствовать самым высоким требованиям, отметили представители Минпромторга.

Говоря о приоритетах в развитии проекта Aurus, глава министерства Денис Мантуров отметил привлечение официальных торговых российских и зарубежных партнеров и в целом вывод этих автомобилей на международные рынки.

Цены на Aurus в России станут известны в середине апреля.

Штучный товар

Также на Женевском автосалоне представлен уникальный гиперкар Bugatti La Voiture Noire, изготовленный в единственном экземпляре. Стоимость новинки составляет 11 млн евро (без учета налогов), и, таким образом, она является самым дорогим автомобилем в мире. Новинка уже продана, отмечает «РГ».

Каждый компонент автомобиля изготовлен вручную, а корпус из углеродного волокна имеет глубокий черный глянец. Бамперы интегрированы в кузов, а лобовое стекло плавно перетекает в боковые, создавая тем самым иллюзию единой поверхности.

Президентский «броневик»

Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый ФГУП «НАМИ» в Москве. Он выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин.

В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента РФ Владимира Путина. Название для модели выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Парадные авто

Ранее сообщалось, что бронированный лимузин Путина попал в пятерку лучших парадных авто.

Первую строчку топа занял Rolls-Royce Silver Spur Mk III, на котором ездит султан Бруней Хассанал Болкиах. Примерная цена автомобиля составляет 14 млн долларов.

На второй строке — автомобиль, созданный специально для Папы Римского. Это Mercedes-Benz G-Class, который был переделан и усовершенствован специально для понтифика, пишет Nation News.

Третьим в топе стал бронированный лимузин Aurus — Senat. На нем передвигается президент РФ Владимир Путин. На этом автомобиле российский лидер впервые показался во время своей инаугурации 7 мая.

Два последних места в ТОП-5 заняли бронированный Cadillac The Beast, а также Volkswagen, на котором ездил бывший президент Уругвая.

Ранее американские журналисты сравнили лимузины президентов США и России. Американский лидер Дональд Трамп передвигается на представительском Cadillac («Зверь»). Любовь к высококлассным лимузинам" объединяет двух лидеров, отметили журналисты.

Интерес арабских шейхов

Бахрейн проявил заинтересованность в покупке российских автомобилей Aurus. Россиянам эти авто более известны как проект «Кортеж».

Путин демонстрировал достоинства своего лимузина иностранным коллегам. После переговоров в Кремле российский лидер показал авто наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду аль-Нахайяну. Также авто смог оценить президент Египта в ходе своего визита в Сочи. Там Владимир Путин даже прокатил своего коллегу по ночной гоночной трассе «Формулы 1». По словам президента Египта, он проявил интерес к российским автомобилям.