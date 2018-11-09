Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
4312

Парень и девушка пострадали в лобовом столкновении Nissan и фуры на алтайской трассе

В Алтайском крае утром 9 ноября столкнулись автомобиль Nissan Murano и грузовик Mercedes-Benz. В аварии два человека получили травмы, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД края.

ДТП в Алтайском крае 9 ноября.
ДТП в Алтайском крае 9 ноября.
Кирилл Харчишин в vk.com/incident_rubtsovsk

По предварительной информации, ДТП произошло в 9:10 на 234 км трассы А-322. Водитель автомобиля Nissan Murano двигался со стороны Барнаула в направлении Рубцовска. Он не справился с управлением и иномарка выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с фурой Mercedes-Benz под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили 26-летний водитель Nissan и его 19-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали.

На снимках с места аварии видно, что у автомобиля Nissan от удара смяло переднюю часть. Грузовик также получил значительные повреждения.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка