Отремонтированные дороги в Барнауле могут снять с гарантии из-за недостатка финансирования

Сергей Войтюк,
руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае:
Муниципалитетам, участвующим в БКД, нужно не просто сохранение, а увеличению объемов финансирования по текущему содержанию капитально отремонтированных дорог, чтобы минимизировать риски снятия их с гарантий. К сожалению пока мы наблюдаем обратную тенденцию.
Напомним, в 2017 и 2018 годах в Барнауле прошла беспрецедентная ремонтная кампания. В рамках федеральной программы БКД в барнаульскую агломерацию (краевая столица, и трассы в радиусе 50 км, а также Новоалтайск) вложили 2,9 млрд рублей. В Барнауле обновили асфальт на 77 участках — в основном на оживленных магистралях. В результате доля соответствующих нормативам дорог в городе за два года увеличилась с 44 до 64%.
Факт
Гарантия на покрытие на большинстве объектов БКД составляет 5 лет.