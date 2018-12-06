Отремонтированные дороги в Барнауле могут снять с гарантии из-за недостатка финансирования

Денег на содержание барнаульских дорог выделяют недостаточно, и из-за этого подрядчики могут снять с гарантии объекты, которые ремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в 2017—2018 годах. Об этом сказал руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк на заседании краевого правительства.